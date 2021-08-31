Подготовка теплохода к свадьбе рэпера Моргенштерна попала на видео

В Москве готовятся к свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной. На набережной Тараса Шевченко, возле Москва-Сити, стоит теплоход, где организаторы готовятся к торжеству.

Видео подготовки места свадьбы появилось в распоряжении «360». На теплоходе висит надпись «Алишер и Дилара», где указана дата: 31 августа.

На борту находятся две крупные черные фигуры из пенопласта, а перед сценой 26 двуспальных черных кроватей.

Ранее появилась информация, что вход на свадьбу платный — от 50 тысяч рублей. Об этом сообщил блогер Anton S в Telegram-канале.

Ранее российский музыкант Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи. Так, он опередил артистов Егора Крида, Тимати и футболиста Артема Дзюбу. Также он попал в Forbes в список самых успешных звезд России. Он занял вторую строчку после бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.