Паралимпийские чемпионы из России шли к своим наградам по сложному пути. Вот три их истории

Российские спортсмены стали четвертыми в медальном зачете на Паралимпийских играх в Токио. К своим наградам многие из них шли очень долго. Благодаря воле и вере в себя они смогли преодолеть боль и несправедливость со стороны окружающих. Для некоторых спорт стал настоящим спасением в жизни. «360» собрал историй преодоления российских паралимпийцев.

Две пластины и 18 шурупов

Соревнования в Токио стали первыми Паралимпийскими играми для 20-летней уроженки Сургута Анастасии Гонтарь. Она получила золотую медаль в плавании на 50 метров кролем, преодолев дистанцию за 27,38 секунды.

В плавание ее привели родители, когда ей было всего пять лет. Девочка подавала большие надежды, но все испортила болезнь позвоночника. Искривление осанки у Анастасии заметили, когда ей было 10, спустя два года врачи поставили диагноз «сколиоз второй степени», но на этом болезнь не остановилась и за несколько месяцев искривленный позвоночник уже пережимал легкие и печень.

«Ребенок постоянно лежал. Она даже подняться не могла, не говоря о том, чтобы ходить», — поделилась воспоминаниями мама спортсменки Наталья Гонтарь.

Спасла девочку только операция, проведенная в Москве. Сама она вспоминала, что ей было очень страшно. Вмешательство было серьезным, но все обошлось. «Сейчас мой позвоночник держится на двух пластинах и восемнадцати шурупах», — призналась Анастасия. Потом был долгий период реабилитации. Девочка вернулась в бассейн, чтобы плаванием укрепить мышцы. Там будущая чемпионка столкнулась с несправедливым обращением других юных спортсменов.

«Помню, начинала плавать после операции, а меня за ноги оттягивали: „Что ты тут делаешь? Иди отсюда“», — рассказывала она.

Сдаваться просто так Анастасия не собиралась. В 2016 году на ее счету было шесть наград Всероссийской паралимпиады. Через год она оказалась в составе паралимпийской сборной.

На награждении в Токио Анастасия расплакалась. Она призналась, что впервые поняла, какой сложный путь она преодолела ради победы.

«Я вообще не рассчитывала на медаль. А у меня получилось взять золото. И я была в шоке», — поделилась спортсменка. Ее результат только на одну сотую секунды уступил мировому рекорду.

Сбывшаяся мечта

Российский легкоатлет Муса Таймазов стал победителем Паралимпийских игр в Токио в метании клаба. Это деревянная булава или бита. Спортсмен установил мировой рекорд с результатом 35,42 метра. Он отметил, что всегда мечтал попасть на Паралимпийские соревнования.

«Еще когда я начинал заниматься регби на колясках до перехода в легкую атлетику. Всегда была мечта — хотя бы просто попасть на Игры. А тут вот так», — поделился он после вручения золотой медали Паралимпиады.

В легкую атлетику, куда входит метание клаба, Муса Таймазов пришел из регби, где дважды становился чемпионом России в 2012 и 2015 годах. Спорт пришел в жизнь паралимпийца после несчастного случая.

«Это произошло в 2004 году. Мне тогда было 20 лет, пошел купаться на озеро и неудачно нырнул. Сломал себе шейный позвонок», — рассказывал сам спортсмен в своих интервью.

Первые полгода после травмы Муса провел в Сургуте, а потом вернулся в родной Дагестан, где реабилитация заняла более пяти лет. Он признался, что об уходе в спорт он задумался, когда на приеме у психолога встретил человека, который жил с серьезной травмой уже 10 лет.

«Я начал понимать, что это надолго, возможно, навсегда. Старался больше не думать об этом, больше думал о том, в чем найти себя. В то время не было соцсетей, интернет не был так развит, тяжело было находить информацию», — поделился будущий чемпион.

Регби он увлекся в 2009 году. Несколько лет он выступал за сборную Москвы, где учился. Спустя некоторое время он вернулся в Дагестан, где начал развивать этот вид спорта среди колясочников. Так появилась команда «Страна гор», которая стала победителем дебютного чемпионата.

«С 2012 по 2017 год я играл за сборную России. Могу сказать, что регби помогло мне укрепить физическое состояние. Ну а после мой друг предложил попробовать свои силы в легкой атлетике», — рассказал Муса Таймазов. Он неоднократно призывал всех, кто получил серьезные травмы, не разочаровываться в жизни, а после лечения заняться спортом, который укрепит не только физически, но и духовно.

«Видов спорта для инвалидов очень много, и если не получилось реализовать себя в одном, надо пробовать другой», — подчеркнул он.

Победы для мамы

Россиянка Анна Поддубская на Паралимпийских играх в Токио получила бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо. Она смогла одолеть украинскую спортсменку Викторию Марчук.

«Схватка за бронзу для меня была последним шансом на медаль: либо я беру медаль, либо я не представляю что. В тхэквондо очень важно держать эмоции, быть сосредоточенным, чтобы не сорваться. Тем более когда последний шанс. Но я справилась», — заявила Поддубская после соревнований.



История Анны Поддубской напоминает путь еще одного Паралимпийского чемпиона — Михаила Асташова. Он вырос в детдоме, когда от него отказались родители после того, как увидели младенца без рук и ног. «360» уже рассказывал его историю.

Анна родилась с культей вместо левой руки. Увидев патологию, мать отказалась от нее прямо в роддоме. Девочку удочерили, когда ей было четыре года. Приемные родители скрывали, что она неродная. Правда открылась, когда Аня пошла в школу.

Когда ей исполнилось 18, родители отдали ей отказ, который подписала ее родная мать. Там были все данные, и девушка решила ее найти.

В 28 лет Поддубская ушла в спорт и быстро достигла там серьезных успехов. Начинала она с легкой атлетики, потом стала метать копье, но окончательный выбор сделала в пользу боевого искусства.

«С одной стороны, понимала, что от меня отказались, зачем стучаться в закрытые двери? Но все же интересно было узнать о маме, чтобы лучше понять себя саму», — так она комментировала свое решение. Но Анну нашла ее старшая сестра Валерия.

По телевидению Краснодарского края показали сюжет о спортсменке, где она рассказала о своих достижениях и историю своего рождения. После этого ей во «ВКонтакте» написала старшая сестра Валерия. Она сравнила кадры со спортсменкой с фотографиями родителей, которые к тому времени уже ушли из жизни. Оказалось, что они очень похожи.

Анна отметила, что спортом пошла заниматься в надежде, что ее увидит родная мама, которая будет гордиться дочерью, которую она не знала. Спортсменка отметила, что зла на родительницу она не держит. Но уверена, что сейчас на небесах мама на нее смотрит и болеет.