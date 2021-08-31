Талибы ярко отпразновали вывод ойск США из Афганистана

Представители террористической организации «Талибан»* ярко и громко отметили вывод войск США из Афганистана. Они примеряли американскую военную форму и стреляли в воздух из автоматов.

Вместо фейерверка талибы* использовали трассирующие снаряды. Видео выложили российские военные журналисты Евгений Поддубный и Александр Коц.

После ухода армии США из Афганистана осталось много техники. Талибы* ее изучили, а также примерили военную форму врага. В этой одежде и с американскими автоматами они устроили фотосессию.

Ранее США заявили, что завершили вывод винского контингента из Афганистана. Последним объектом, где американские военные базировались, стал аэропорт Кабула. Теперь он переходит под контроль «Талибана» *.

*«Талибан» — запрещенные в РФ террористические организации.