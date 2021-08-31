Свадьба Моргенштерна и Дилары пройдет на теплоходе в Москве. Прямая трансляция

Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина проводят свадьбу 31 августа. Они решили отметить ее на теплоходе, который сейчас стоит на набережной Тараса Шевченко, рядом с Москва-Сити. «360» ведет прямую трансляцию с торжества.

На теплоходе установили странные черные скульптуры и погрузили на борт много музыкальной аппаратуры. На палубе речного прогулочного судна «Рио-1» повесили плакат с надписью «Алишер и Дилара» и сегодняшней датой.

По данным СМИ, рэпер познакомился со своей избранницей четыре года назад на вечеринке. Тогда о Моргенштерне еще никто не знал. Рэпер в те времена публиковал на своем YouTube-канале диссы на известных коллег и скандалил с популярными блогерами. Он сделал Диларе предложение в июле 2021 года.