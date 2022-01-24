Отмена законов о QR-кодах, «омикрон» бьет рекорды, возвращение Назарбаева. Неделя в фотогалерее

Госдума отменила рассмотрение резонансного законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Пока неизвестно, доработает ли его правительство. «Омикрон» охватывает все больше регионов России. Число зараженных ставит рекорды каждый день. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал беспорядки. Он заявил, что теперь пенсионер, а новым лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев.

Об этих и других событиях России и мира, которые произошли с 17 по 23 января, — в фотогалерее «360».

QR-коды поставили на паузу

Депутаты Госдумы не стали рассматривать закон о QR-кодах в общественных местах. Документ планировали внести в первое пленарное заседание после зимних каникул, но на предварительном заседании совета нижней палаты парламента решение отменили.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев заявил, что на проработку документа ушло слишком много времени, поэтому эпидемическая ситуация изменилась. Он пояснил, что на смену штамма «дельта» пришел «омикрон», который требует других мер.

Исчезло упоминание QR-кодов из поручения президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что это связано с новой динамикой распространения заражения и изменившимся режимом протекания инфекции.

Решение о введении QR-кодов на транспорте и общественных местах оставили за губернаторами. В ряде регионов, где действовали электронные пропуска, их начали отменять. Но в части субъектов, в частности, в Санкт-Петербурге, QR-коды оставили обязательными, что привело к недовольству жителей.

Законы должны были вступить в силу 1 февраля. QR-коды могли получить вакцинированные, переболевшие за последние полгода, а также обладатели медотводов от прививок.

«Омикрон» шагает по стране

Российские регионы ежегодно сообщают о первых случаях заражения «омикроном». Это привело к повышенному спросу на экспресс-тесты, маски и санитайзеры. О том, что новая версия возбудителя распространяется быстрее, свидетельствуют данные оперативного штаба. Каждый день сообщается о рекордном количестве случаев заражения. По данным на утро воскресенья, 23 января, в России выявили 63 205 инфицированных пациентов. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Если в первую волну сильная нагрузка была на больницы, то сейчас россияне массово идут в поликлиники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что суточное количество вызовов медицинских бригад увеличилось до 35 тысяч. Но при этом количество госпитализаций не растет. Половина коечного фонда Подмосковья свободна.

Чтобы помочь заболевшим, поликлиники Московской области перевели на новый формат работы. Теперь врачи принимают пациентов с 08:00 до 20:00. Кроме того, в регионе запустили горячую линию для консультаций зараженных.

Несмотря на рост новых случаев заражения, дополнительных карантинных ограничений власти вводить не планируют. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие правила об удаленной работе и самоизоляции для пожилых людей до 1 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отправить на удаленку большую часть аппарата Кабмина.

Проведенные исследования показали, что прошедшие полный курс вакцинации и поставившие бустер люди переносят заражение без тяжелого течения болезни и госпитализации.

Назарбаев заговорил

Пропавший из общественной жизни бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на этой неделе выпустил видеообращение к жителям республики. Он заявил, что теперь он простой пенсионер, который находится на заслуженном отдыхе. Бывший лидер призвал жителей страны найти организаторов погромов и терактов, а также извлечь урок из январских событий. По словам Назарбаева, целью организаторов беспорядков были разрушение целостности и устоев Казахстана.

Мимику и жесты Назарбаева оценил физиогномист Олег Воеводин. По его словам, бывший президент говорил честно и искренне. При этом специалист отметил, что в ходе речи политик выдал, что простым наблюдателем оставаться он не намерен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все слова Назарбаева обращены к жителям Казахстана. Для России действующим президентом республики остается Касым-Жомарт Токаев. Все остальное — внутреннее дело соседней страны.

Смерть от зубов собачьей стаи

Тело семилетней девочки со следами собачьих укусов нашли жители села Домна Забайкальского края. По предварительным данным, ребенок погиб после нападения бродячей стаи. Нам месте, где нашли труп девочки, жители создали мемориал.

Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Расследование под свой контроль поставил председатель СК Александр Бастрыкин.

В Домну приехал губернатор региона Александр Осипов, чтобы пообщаться с собравшимися на сход жителями. Руководитель края заявил, что намерен добиваться изменения федерального закона об отлове бродячих животных. По словам Осипова, действующие сейчас меры не позволяют применять меры к стаям собак.

С ним не согласился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что чиновники просто не выполняют возложенные на них обязанности. По его словам, вместо того, чтобы строить приюты и заниматься стерилизацией животных, властные структуры хотят и дальше пилить деньги по контрактам на убийство собак.

Президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова отметила, что в законе есть только рекомендации, а не жесткие правила. Она уточнила, что бороться только с бродячими собаками бесполезно. Необходимо пропагандировать стерилизацию домашних животных, так как именно брошенные хозяевами щенки пополняют бродячие стаи. По словам эксперта, только так можно снизить численность безнадзорных животных, которая постоянно растет.

Пенсии подняли задним числом

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий на 8,6%. Увеличенные выплаты пожилые россияне начнут получать с 1 февраля. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин принятая в закон поправка предусматривает увеличение пенсий с 1 января 2022 года. Документ приняли задним числом.

В ПФР пояснили, что на 8,6% повысили сумму, которую пенсионеры получили в декабре прошлого года. В январе пенсии уже поднимали на 5,9%. В результате рост пенсионных выплат составил 1400 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости вырос до 18 984 рублей.

Поручение повысить пенсионерам выплаты выше уровня инфляции дал президент России Владимир Путин. По данным Министерства финансов, на индексацию пенсий в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей.

Вдова Градского лишилась миллионов

Вдова певца Александра Градского Марина Коташенко стала жертвой вооруженных грабителей. Под угрозой расправы она отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей, которые хранила дома.

По предварительным данным, на 255 километре ЦКАД неизвестные под предлогом ДТП заставили Коташенко остановить машину. К ней в салон подсели трое вооруженных мужчин. Под угрозой расправы они заставили женщину довести их до своего дома и отдать хранившиеся там деньги.

Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой». СМИ сообщили, что у вдовы известного исполнителя осталось всего 50 тысяч рублей.



Версий о том, кто мог стоять за ограблением, несколько. СМИ сообщили, что навести злоумышленников на дом могли прислуга либо кто-то из родных. Градский якобы оставил после своей смерти громадное наследство в виде недвижимости и наличных денег.

О том, что ограбление могло быть постановкой, заявил певец Анатолий Алешин. Он не исключил, что родственники Градского или сама вдова стали организаторами «ограбления».

Полиция нашла автомобиль подозреваемых в грабеже. Владельцем Mercedes оказался уроженец Таджикистана, который продал машину по доверенности, поэтому к нему претензий не предъявили. О задержании первого подозреваемого СМИ сообщили в минувшую субботу. Но после стало известно, что это только родственник одного из бывших владельцев Mercedes. Полицеские отпустили мужчину. Поиски грабителей продолжаются до сих пор.

ЦСКА оскандалился с «Наташами»

Отвечающие за проведение акции и социальные сети сотрудники футбольного клуба ЦСКА попали в крупный скандал. Они выложили ролик о переходе в команду из «Лилля» турецкого полузащитника Юсуфа Языджы. Сам сюжет представлял собой переписку, где ЦСКА завлекал приехать спортсмена в Россию, так как «у нас здесь много Наташ». После массовых негативных комментариев ролик удалили.

Директор ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов заявил, что всех причастных к публикации скандального ролика отстранили от работы. Автором «креатива» оказалась главный редактор клубного телеканала Екатерина Кирильчева. Она принесла извинения болельщикам, девушкам и самому турецкому футболисту.

Чтобы как-то сгладить скандал, ЦСКА выложили видео приехавшего в Москву Юсуфа Языджы. Спортсмен заявил, что теперь это его дом, а он готов побеждать. «360» выяснил откуда взялся миф про «русских Наташ». Оказалось, что Турция к нему не имеет никакого отношения. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

Байден сорвался на угрозы

Нагнетание обстановки со стороны США в адрес России продолжается. Американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам первого года своего пребывания у власти не оставил эту тему в стороне. Он заявил, что если Россия продолжит наступление на Украину то ее ждут «невиданные санкции».



Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США рассматривают в качестве угрозы для Украины проход на ее территорию любых военных сил из России. Страны Запада дадут на это жесткий и единый ответ.

Как выяснили СМИ, новый проект антироссийских санкций подготовил сенатор-республиканец Джим Бэнкс. Ограничения предложили распространить на российских чиновников, журналистов и бизнесменов.

Новые угрозы со стороны стран Запада сделали так, что лидерство в переговорах перехватила российская сторона. Колумнисты агентства Bloomberg сравнили дипломатическое противостояние с игрой в покер, где Байден показал все свои карты Путину, предоставив ему серьезное преимущество в переговорах.

Россия опровергает все заявления о том, что готовит военное наступление на Украину. Это в очередной раз заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Российский министр подчеркнул, что истерику вокруг Украины нагнетает Запад, который воспринимает территорию страны как свою сферу влияния.

Фотосессия около мечети

Очередной скандал с голой фотосессией около храма произошел на этой неделе. На этот раз модели выбрали в качестве площадки Московскую соборную мечеть. Организатором съемки оказалась пиарщица Мария Катанова. В беседе с «360» она заявила, что цели оскоробить чувства верующих у нее не было. По ее словам, она планировала создать гайд, как не надо делать.



Поведение модели осудил имам-хатыб исламского храма Ильдар Аляутдинов. Он призвал полицию оценить поступок женщины, которая захотела себя проявить.

Следователи разглядели в поведении съемочной группы оскорбление чувств верующих и завели уголовное дело. В пресс-службе столичного главка СК отметили, что считают целью такого поведения надругательство над религиозной святыней. Личность подозреваемой уже установили, в ближайшее время ее доставят на допрос. Также оценят работу других участников фотосессии.

Жестокая расправа в омском селе

Тела семейной пары и 10-летней девочки-инвалида нашли в доме села Юрьевка Омской области. Прибывшие на место следователи обнаружили на трупах ножевые ранения. Выяснилось, что выжить удалось 14-летней девочке и ее младшему брату шести лет. Все они росли в многодетной семье.

По словам подростка, когда в дом проник неизвестный мужчина, они убежали к соседям. Следователи по показаниям девочки составили фоторобот подозреваемого. Личность мужчины пока не установили. К расследованию уголовного дела подключили московских криминалистов.

Тексты недели

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