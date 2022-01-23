«Собачка хотя бы раз должна родить». Какие мифы и стереотипы ведут к размножению бродячих псов и как решить проблему

Призванный решить проблему с бродячими собаками федеральный закон содержит только рекомендации вместо того, чтобы взять под жесткий контроль разведение собак и кошек. Об этом в беседе с «360» заявила президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. Она пояснила, что количество безнадзорных животных в стране постоянно увеличивается за счет того, что россияне не стерилизуют своих питомцев. Рожденных щенков и котят просто выбрасывают на улицу.

Отлов и приюты не помогут

Эксперт считает, что просто отловом и приютами эту ситуацию не решить. «Здесь нужно, чтобы наше государство запустило информационную атаку с объяснением, почему в городах домашних животных нужно стерилизовать. Если это пройдет, то пополнения безнадзорных собак и кошек остановятся. А тех, что сейчас бегают, отловят и пересажают в приюты», — пояснила Ирина Новожилова.

Зоозащитник указала, что в действующем федеральном законе есть только рекомендации для жителей стерилизовать собак, а властям регионов — чтобы они строили приюты. Но при таких условиях эта проблема не решится никогда.

В качестве положительного примера эксперт привела Великобританию. Где собачников предупреждают, что когда питомец достигнет половой зрелости, его нужно стерилизовать или платить налог.

Мифы о стерилизации

Ирина Новожилова отметила, что в России, прежде чем идти по такому пути, нужно сначала переломить стереотипы и мифы о стерилизации.

«У нас многие считают, что животное хотя бы раз должно родить. А собачка за один раз может до 13 штук принести — и это несколько раз в год. То есть в масштабах страны это превращается в то, что мешками выбрасываются собаки и кошки», — поделилась зоозащитница.

Она напомнила, что несколько недель назад нападение собак произошло в Якутске. Ветеринарная служба республики заявила, что каждую весну количество безнадзорных животных увеличивается на 10 тысяч особей только за счет нестерилизованных животных.

«В городе тогда грант получила ветеринарная клиника, которая объявила, что готова провести бесплатно 15 тысяч операций. Народ туда не пошел, потому что не знал. Главные редакторы отказались давать объявления, объяснив, что нельзя вмешиваться в природу», — отметила Ирина Новожилова.

Она подчеркнула, что операция полностью безопасна. Гораздо вреднее химические контрацептивы для животных, которые приводят к росту злокачественных опухолей.

Как решить проблему бездомных псов

По ее словам, масштабная стерилизация домашних питомцев необходима, потому что в большинстве регионов страны собаки и кошки находятся на свободном выгуле. То есть приходят домой только поспать и поесть. Все остальное время они находятся на улице, а половые инстинкты никто не отменял.

Зоозащитник отметила, что отлов безнадзорных животных — это только борьба с последствиями, а не самой проблемой. Выделяемые средства лучше направить на ветеринарные клиники, где домашних питомцев будут стерилизовать по льготным ценам, а также запустить в деревни и села выездные бригады.

«Прописанные в законе рекомендации не будут работать, пока не появятся условия, чтобы человек понимал, как важно стерилизовать животных. Потом уже можно ввести налог, [направленный на тех,] кто напрочь отказывается», — подытожила она.

Накануне на неисполнение закона об обращении с животными обратил внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так он отреагировал на случай в Забайкальском крае, где в селе Домна собаки загрызли семилетнюю девочку.

По словам депутата, местные чиновники не хотят строить питомники для собак, а намерены и дальше делить между собой деньги по контрактам на отстрел животных.

Тело первоклассницы со следами собачьих укусов нашли в селе Домна в минувшую субботу, 22 января. Возмущены случившимся местные жители, они вышли на сход. С участниками собрания встретился губернатор края Александр Осипов. Глава региона пообещал сделать все, чтобы изменить федеральный закон об отлове бездомных собак.