ЦСКА отстранил от работы авторов ролика про «Наташ»

Причастных к созданию и публикации ролика о переходе в ЦСКА турецкого футболиста Юсуфа Языджи отстранили от работы. Об этом в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заявил директор по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов.

Сюжет опубликованного в социальных сетях ЦСКА ролика представлял собой переписку клуба с турецким спортсменом. В финале Языджи завлекали приехать в Россию, так как «у нас здесь много Наташ». После массовых негативных комментариев ролик удалили,

«Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за случившееся, отстранены от работы, — сказал Сергей Аксенов.

Ответственность за ролик взяла на себя главный редактор клубного телевидения ЦСКА Екатерина Кирильчева. Она заявила, что изначально утвердили совсем другой сценарий. Но без присутствия Языджи снять его не удалось. Поэтому она быстро придумала новый сюжет, который оказался неудачным.

Она принесла извинения болельщикам и футболисту за нанесенное оскорбление. Лишилась ли работы Кирильчева неизвестно.

Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в беседе с «360» заявил, что клуб должен вынести урок из последнего скандала. Он отметил, что на ситуацию отреагировали даже в комитете по этике Российского футбольного союза: там пообещали рассмотреть жалобу, если она поступит.