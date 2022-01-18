Глава фракции «Единой России» объяснил, почему закон о QR-кодах сняли с рассмотрения

Предложенный правительством закон о QR-кодах в общественных местах не учел появления нового штамма коронавируса «омикрон». В этой связи фракция «Единой России» отказалась от рассмотрения документа. Как сообщило Ura.ru, с таким заявлением в ходе первого заседания весенней сессии Госдумы выступил глава фракции Владимир Васильев.

Депутат подчеркнул, что закон достаточно долго прорабатывали, но эпидемическая ситуация в стране быстро изменилась.

«По мнению специалистов-вирусологов, „омикрон“ — уже другая угроза и необходимо принимать такие решения (о вводе QR-кодов в России — прим. ред.) с осторожностью», — пояснил Васильев.

В минувший понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совет Госдумы принял решение о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Он поблагодарил россиян, которые высказывали свое мнение о документе в его Telegram-канале.

С предложением отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении также выступала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что правила предъявления QR-кодов в общественных местах готовили, когда в России доминирующую позицию занимал штамм «дельта», но сейчас силу набирает «омикрон».

Как сообщил RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, из перечня президентских поручений пункты, связанные доработкой законопроекта, убрали. Песков пояснил, что для формирования подобных задач требуется несколько недель. За это время эпидемическая ситуация сильно изменилась.

При этом он подчеркнул, что право вводить систему QR-кодов имеют руководители регионов, которые сохранили особые полномочия на время пандемии.