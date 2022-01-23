Стихийный мемориал возник на месте гибели семилетней девочки в Забайкалье

Жители села Домна в Забайкальском крае создали стихийный мемориал на месте гибели семилетней девочки, тело которой обнаружили накануне с укусами собак. Об этом сообщил Telegram-канал «Чита.ру».

Односельчане погибшей несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

Первоклассница 22 января возвращалась домой из музыкального училища через территорию частного сектора, на нее напала свора собак и загрызла насмерть.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

После трагедии жители Домны собрались на стихийный митинг, куда приехал губернатор региона Александр Осипов. Он пообещал решить проблему с бездомными собаками.

Сообщалось, что местные жители начали отстрел стай собак самостоятельно, потом эту информацию опровергли власти.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «360», что региональные власти сами виноваты в ситуации с бродячими собаками, поскольку не исполняют федеральное законодательство.