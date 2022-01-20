США посчитают «новым вторжением» любое передвижение войск России через границу Украины

Власти США будут считать «новым вторжением» любое передвижение российских войск через границу Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден четко говорил российскому президенту [Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — привел слова Псаки ТАСС.

Как утверждала пресс-секретарь, помимо военных действий Россия разработала масштабную стратегию агрессии. Она поясняла, что речь идет о кибератаках и использовании нерегулярных вооруженных формирований.

«[Байден] подтвердил сегодня, что на такие акты российской агрессии будет дан решительный, зеркальный и единый ответ», — сказала Псаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к населению страны. Он заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть готова к боевым действиям. Также он призвал местных жителей не поддаваться панике из-за возможной угрозы со стороны России.

Западные страны неоднократно заявляли о «российской агрессии». Они считают, что Россия хочет вторгнуться на украинскую территорию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что нагнетание обстановки вокруг Украины идет исключительно из иностранной прессы.