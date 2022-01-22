Опубликован фоторобот предполагаемого убийцы семьи под Омском

Telegram-канал «112» показал фоторобот возможного убийцы семьи из трех человек в селе Юрьевка Омской области. Утром 22 января стало известно, что женщина, мужчина и ребенок были найдены мертвыми в своем доме с ножевыми ранениями.

Согласно приметам, подозреваемому 45-50 лет, рост около 175-178 сантиметров, телосложение худощавое. Одет в одежду черного цвета.

Как сообщило издание «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах, погибшую женщину нашли в сенях, а мужчину — в доме. Еще двое детей сбежали к соседям.

Правоохранители устанавливают личность преступника. Областной глава СК завел уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Корреспонденту сайта kp.ru односельчане погибших рассказали, что семья в доме жила по старинке, не запирая дверь на ночь.

Цели нападения подозреваемого неизвестны. Подробности дела в интересах следствия пока не раскрываются.