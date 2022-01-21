Мишустин поручил максимально перевести работу госаппарата на удаленку

Работа федеральных министерств, ведомств, совещаний вице-премьер и аппарата правительства должна быть переведена по максимуму на дистанционный режим работы. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано в Telegram-канале Кабинета министров РФ.

«Обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», — говорится в поручении Мишустина.

Отдельное поручение коснется дистанционной работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при правительстве.

Указания вступают в силу 21 января.

Ранее Мишустин обратился к правительству с просьбой не допустить нехватки медицинских препаратов для борьбы с пандемией коронавируса.

За последние сутки в России выявили рекордные 49 513 случаев коронавируса. Только в Москве заразились коронавирусом 15 987 человек.