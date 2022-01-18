Физиогномист считал сигналы, которые Назарбаев подавал в обращении к нации

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала беспорядков в республике выступил с видеообращением к нации. В своих жестах политик продемонстрировал искреннее переживание за все, что произошло с его страной. Об этом «360» рассказал физиогномист Олег Воеводин.

Специалист пояснил, что все жесты Назарбаева свидетельствовали о том, что он говорил честно и искренне.

«Когда он выражал соболезнования семьям погибших в беспорядках и пострадавшим, он немного поджал губы — это показатель сильного внутреннего переживания. Можно сказать, что он всей душой и сердцем беспокоился за этих людей», — заявил Воеводин.

Физиогномист обратил внимание, что во время слов про целостность страны бывший президент Казахстана немного разжал скрещенные пальцы. Он пояснил, что этот жест показывает, что республика действительно находится в сложной ситуации.

При этом в ходе своей речи Назарбаев немного подавался вперед корпусом. Это говорит о том, что он не согласен с тем, что сейчас происходит в республике, и не намерен оставаться простым наблюдателем.

«Если потребуется, то он тоже встанет на защиту своей страны», — пояснил Воеводин.

Оценивая общее состояние бывшего президента Казахстана, физиогномист заявил, что у него точно есть внутренние проблемы, о которых политик не готов рассказывать сам. Кроме того, есть общая усталость организма, но без каких-либо серьезных заболеваний. В силу возраста у него снижена работоспособность и немного замедлены реакции.

В своей речи Назарбаев заявил, что во время беспорядков он оставался в Казахстане. Он пояснил, что сейчас находится на заслуженном отдыхе, и назвал себя пенсионером. Бывший глава республики отметил, что сегодня вся власть сконцентрирована в руках нового лидера — Касым-Жомарта Токаева, который уже стал председателем Совета безопасности, а в ближайшее время станет лидером правящей партии Nur Otan. Назарбаев призвал жителей поддержать новую программу реформ, чтобы сохранить все достижения страны.