«Путин теперь лидер». ИноСМИ дали свою оценку происходящему между США, Россией и Украиной

Зарубежные СМИ не обошли вниманием многочисленные заявления западных политиков и высокопоставленных лиц о возможном военном вторжении России на территорию Украины. Несмотря на то, что российская сторона всячески опровергает такую возможность, между США и Евросоюзом нет полного взаимопонимания относительно ввода новых санкций против России.

Bloomberg пишет, что стратегически Путин перехватил лидерство в переговорах с Байденом и теперь ему будет легче выстраивать свою позицию по отношению к США из-за Украины.

«Байден показал свою руку в этой игре в покер с Путиным, у России может появиться серьезное преимущество в переговорах», — пишут авторы статьи.

Принять как противника, а не партнера

Колумнисты авторитетного немецкого издания Spiegel выступают с более резкой риторикой и считают, что правительству Германии наконец нужно обращаться с Путиным не как с партнером, а как с потенциальным противником.

Они считают, что глава России не понимает другого языка, кроме жестких экономических санкций. Причем уровень наложенных ограничений должен быть гораздо жестче, чем после присоединения Крыма в 2014 году.

«Американцы и европейцы давно пытаются сдержать российского президента путем диалога. Напрасно. Теперь пришло время радикально изменить стратегию. Западу нужно так сильно завысить цену вторжения на Украину, чтобы она была слишком высока даже для Путина. И сделать это можно только путем поиска конфронтации — дипломатической, экономической и косвенной, а также военной», — заявили авторы статьи.

Они предлагают в качестве крайней меры отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, что фактически отрежет страну от мировой экономики.

«НАТО должен наконец перейти к поставкам смертоносного оружия на Украину. Германия была одним из главных противников, стоящих на пути к этому. Германии наконец-то нужно принять Путина таким, какой он есть: противником, а не партнером», — заявил автор заметки.

Путь войны, а не переговоров

Колумнист RAND Corporation разобрал риторику лидеров США и России. Он отметил, что Путин настаивает на моральном императиве о том, что Россия и Украина — один народ, который связан многолетними узами. По его словам, когда лидеры стран оперируют подобными понятиями, употребляя слова «свобода», «историческая справедливость» и «принципы», скорее всего, они склоны к разрешению конфликтов военным путем.

По мнению автора, если Байден также встанет на путь моральной риторики, то Путину будет необходимо сохранять лицо и идти в своих намерениях до конца.

«Как показывают исследования, этот язык может побудить Россию оправдать дальнейшую военную агрессию. Это также может ограничить способность любого лидера идти на компромисс в ходе дальнейших переговоров. Моральная риторика с обеих сторон может непреднамеренно заманить обе стороны в ловушку бескомпромиссных принципиальных позиций. Короче говоря, это может подтолкнуть Соединенные Штаты ближе к войне», — утверждает автор.

«Выходи за меня, или я тебя убью»

Колумнист The New York Times пишет, что Владимир Путин мечтает о восстановлении СССР, а Украина — лишь часть его плана, чтобы остаться у власти, поэтому он болезненно воспринимает любое сотрудничество Запада и Украины.

«Свой статус он всегда меряет тем, какие у него отношения с нами. Украина важна для Путина, там живет много русских людей, ее потерю он воспринимает как ампутацию части тела. Он ностальгирует по СССР. Украина ему нужна лишь для того, чтобы остаться у власти в России», — пишет автор.

Он охарактеризовал отношения России и Украины фразой «выходи за меня, или я тебя убью». Автор объясняет подобное явление тем, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский «запрещает русский язык в школах, проводит украинизацию, выбрасывает российское телевидение из медиапространства».