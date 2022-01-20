Гаспара Ульеля подвела собственная беспечность. Без шлема на склоне опасно как новичкам, так и профессионалам

Погибший на горнолыжном склоне актер Гаспар Ульель катался на трассе без шлема. Новички и профессионалы иногда отказываются от защиты для головы на склонах и получают опасные для здоровья травмы. Специалисты уверены, что на горнолыжный курорт нужно обязательно брать шлем, и дали несколько советов по его подбору.

Актер Гаспар Ульель катался на горнолыжном курорте во Франции без шлема. Во время спуска он свернул на трассу, где были его друзья. Там актер столкнулся с другим лыжником и получил травму головы после падения. Трассы, где все произошло, доступны для лыжников со средним уровнем подготовки и не были сложными.

Медики не смогли спасти актера, и в тот же день он скончался. На склоне продолжали работать оперативные службы. В крови второго лыжника не нашли следов наркотиков или алкоголя.

Травмы от отсутствия защиты

Случай Гаспара Ульеля не единичный. На горнолыжных курортах отдыхающие нередко получают травмы из-за отказа от шлема. В этом году из-за отсутствия защиты пострадал сноубордист в горах Сочи. Один из отдыхающих потерял на склоне лыжу, и она покатилась в сторону молодого человека без шлема, писал сайт kp.ru. К счастью, лыжа прошла по касательной, так что сноубордист отделался несерьезной травмой.

Но далеко не всегда удача поворачивается лицом к лыжникам и сноубордистам без защиты. Инструктор по выживанию и безопасности Михаил Макеев объяснил «360», что отсутствие шлема может привести к рассечению головы и открытой черепно-мозговой травме.

«Даже на скорости 30 километров в час при столкновении с непокрытой головой со столбом или деревом голова просто расколется на две части», — рассказал Макеев.

Одна из частых ошибок новичков на лыжах — отказ от шлема. Макеев отметил, что новоиспеченные лыжники жалуются на неудобство и уверены, что не будут падать. Но даже на учебных склонах можно получить травму. Достаточно во время обучения упасть с высоты собственного роста и удариться затылком. Как итог — сотрясение мозга или даже смерть.

Подобрать шлем

Михаил Макеев уверен, что горнолыжникам лучше носить хотя бы какой-то шлем. Его выбор зависит от скорости и условий, в которых лыжник собрался кататься. Многократная чемпионка РФ по горным лыжам, шеф-инструктор проекта «Лыжи мечты» Олеся Алиева сказала «360», что для маленьких гор и склонов в Москве и Подмосковье можно выбрать легкие шлемы с мягкими ушами.

Тем, кто привык к скоростям в горах, спортсменка посоветовала взять полноценный шлем, который полностью закрыт и отвечает всем требованиям защиты. А тем, кто катается вне трассы, стоит выбрать жесткий. По словам Алиевой, шлем не должен сдавливать уши и голову.

«Он должен быть комфортным, легким и с удобной защитой. Нужно также смотреть, удобно ли шее в шлеме, иначе могут появиться микротравмы», — рассказала Алиева.

Многие помнят случай, произошедший с гонщиком Михаэлем Шумахером в горах. В конце 2013 года он получил черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах в Альпах. На его голове был шлем, но он раскололся надвое от удара о камни. По словам Алиевой, при правильном подборе шлема такие случаи редки даже на высоких скоростях.

Если же шлем уже однажды защищал голову горнолыжника от удара, то пользоваться им больше не стоит из-за деформации. Спортсменка настоятельно посоветовала приобрести новую защиту в магазине.