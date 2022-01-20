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    20 января 2022, 16:14

    Гаспара Ульеля подвела собственная беспечность. Без шлема на склоне опасно как новичкам, так и профессионалам

    Инструктор по выживанию Макеев предупредил о травмах от катания в горах без шлема

    Дмитрий Толокевич, Ольга Морозова

    Погибший на горнолыжном склоне актер Гаспар Ульель катался на трассе без шлема. Новички и профессионалы иногда отказываются от защиты для головы на склонах и получают опасные для здоровья травмы. Специалисты уверены, что на горнолыжный курорт нужно обязательно брать шлем, и дали несколько советов по его подбору.

    Гаспара Ульеля подвела собственная беспечность. Без шлема на склоне опасно как новичкам, так и профессионалам

    Актер Гаспар Ульель катался на горнолыжном курорте во Франции без шлема. Во время спуска он свернул на трассу, где были его друзья. Там актер столкнулся с другим лыжником и получил травму головы после падения. Трассы, где все произошло, доступны для лыжников со средним уровнем подготовки и не были сложными.

    Медики не смогли спасти актера, и в тот же день он скончался. На склоне продолжали работать оперативные службы. В крови второго лыжника не нашли следов наркотиков или алкоголя.

    Травмы от отсутствия защиты

    Случай Гаспара Ульеля не единичный. На горнолыжных курортах отдыхающие нередко получают травмы из-за отказа от шлема. В этом году из-за отсутствия защиты пострадал сноубордист в горах Сочи. Один из отдыхающих потерял на склоне лыжу, и она покатилась в сторону молодого человека без шлема, писал сайт kp.ru. К счастью, лыжа прошла по касательной, так что сноубордист отделался несерьезной травмой.

    Но далеко не всегда удача поворачивается лицом к лыжникам и сноубордистам без защиты. Инструктор по выживанию и безопасности Михаил Макеев объяснил «360», что отсутствие шлема может привести к рассечению головы и открытой черепно-мозговой травме.

    «Даже на скорости 30 километров в час при столкновении с непокрытой головой со столбом или деревом голова просто расколется на две части», — рассказал Макеев.

    Одна из частых ошибок новичков на лыжах — отказ от шлема. Макеев отметил, что новоиспеченные лыжники жалуются на неудобство и уверены, что не будут падать. Но даже на учебных склонах можно получить травму. Достаточно во время обучения упасть с высоты собственного роста и удариться затылком. Как итог — сотрясение мозга или даже смерть.

    Подобрать шлем

    Михаил Макеев уверен, что горнолыжникам лучше носить хотя бы какой-то шлем. Его выбор зависит от скорости и условий, в которых лыжник собрался кататься. Многократная чемпионка РФ по горным лыжам, шеф-инструктор проекта «Лыжи мечты» Олеся Алиева сказала «360», что для маленьких гор и склонов в Москве и Подмосковье можно выбрать легкие шлемы с мягкими ушами.

    Тем, кто привык к скоростям в горах, спортсменка посоветовала взять полноценный шлем, который полностью закрыт и отвечает всем требованиям защиты. А тем, кто катается вне трассы, стоит выбрать жесткий. По словам Алиевой, шлем не должен сдавливать уши и голову.

    «Он должен быть комфортным, легким и с удобной защитой. Нужно также смотреть, удобно ли шее в шлеме, иначе могут появиться микротравмы», — рассказала Алиева.

    Многие помнят случай, произошедший с гонщиком Михаэлем Шумахером в горах. В конце 2013 года он получил черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах в Альпах. На его голове был шлем, но он раскололся надвое от удара о камни. По словам Алиевой, при правильном подборе шлема такие случаи редки даже на высоких скоростях.

    Если же шлем уже однажды защищал голову горнолыжника от удара, то пользоваться им больше не стоит из-за деформации. Спортсменка настоятельно посоветовала приобрести новую защиту в магазине.