Абдулов всю жизнь хранил фото внебрачного сына в пиджаке. Он не единственный актер советского кино с такой историей

Актер Александр Абдулов в кармане своего пиджака несколько лет хранил фотографию якобы своего внебрачного сына. Спустя более 30 лет журналисты смогли найти изображенного на снимке уже взрослого мужчину. Им оказался уроженец Казахстана Александр Коваль. По его словам, мать подтвердила, что его отцом был известный актер. Это не первый случай, когда у звезд советского кино внезапно находились внебрачные дети.

Опознание по фотографии

Снимок в конце прошлого года обнаружила гражданская жена Александра Абдулова Виктория Лановская. Пиджак, в котором актер снимался в фильме «Гений» ей отдала вдова старшего брата Абдулова Альбина.

Лановская решила, что подарок нужно отдать в химчистку. Когда она осматривала карманы, то нашла фотографию мальчика с подписью «Саша, это твой сын. Оля». Снимок она передала журналистам сайта kp.ru, которые выложили его на сайт и попросили отозваться тех, кто знает изображенного там мальчика.

В январе на связь с редакцией вышел Александр Коваль, который заявил, что на фотографии изображен именно он. В подтверждении своих слов он прислал еще несколько детских фотографий. После этого журналисты назначили ему встречу.

По словам Александра, до момента публикации фотографии он не знал, кто был его отцом. Сейчас мужчине уже 34 года. Он рассказал, что родился в Казахстане и воспитывался мамой, которую зовут Оля. Про отца она ему никогда ничего не рассказывала. Но после того, как правда вышла наружу она призналась, что у нее был краткосрочный роман с известным актером.

Ольга познакомилась с Александром Абдуловым в 1986 году на Одесской киностудии. Талантливую швею пригласили в качестве костюмера на съемки фильма «Десять негритят».

«Про сам роман мама рассказывать не захотела в деталях. Знаю только, что продлилось это недолго. Потом мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто — через девять месяцев я родился», — поделился собеседник журналистов. Александр пояснил, что тогда актер был женат на актрисе Ирине Алферовой. Поэтому афишировать появление внебрачного ребенка не захотел.

По его словам, после его рождения мама пыталась связаться с Абдуловым через киностудию в Одессе, писала письма в театр, где он работал. Но на связь актер так и не вышел.

«Мама до сих пор в шоке от того, что отец сохранил мое фото. Она была уверена, что он просто выбросил его в помойное ведро», — заявил Александр Коваль.

Последние три года он живет в Москве, куда перебрался бросив успешный бизнес по продаже машин. По его словам, он почувствовал в себе тягу к актерству. Пока сыграл только несколько эпизодических ролей в нескольких фильмах.

Александр Коваль подчеркнул, что готов подтвердить родство с Абдуловым при помощи теста ДНК. Но с дочкой актера и ее мамой Юлией Мешиной он пока не связывался. Сами они тоже пока никак не отреагировали на появление нового родственника.

Тайные дети советских актеров

Звезды советского кино часто заводили романы на съемочных площадках или в театрах. От тайных связей у них рождались дети, о которых отцы часто не знали или не признавали свою причастность к их появлению на свет.

Известный по ролям в фильмах «Война и мир», «Звезда пленительного счастья», «Майор Вихрь» Владислав Стржельчик никогда не признавал родства со своим внебрачным сыном Дмитрием Исаевым, который пошел по его стопам и стал актером.

С матерью Дмитрия актер познакомился в Большом Драматическом театре, где она работала гримером. Про их роман знали все коллеги, а после того, как Дмитрий немного подрос все поняли, кто его отец. Сходство было на лицо.

«Владик так упорно отрицал свое отцовство, что даже разговоры на эту тему были невозможны», — вспоминала вдова актера Людмила Шувалова. Она познакомилась с Дмитрием Исаевым на похоронах. По ее словам, она обратила внимание на юношу, который стоял перед гробом и громко плакал.

Спустя несколько лет они стали коллегами и работали в одном театре. Людмила Шувалова даже приглашала его к себе домой, чтобы пообщаться.

Валентин Гафт впервые встретился с внебрачным сыном Вадимом в 2014 году на программе «Сегодня вечером». Актер признался, что роман с его матерью был очень коротким. О сыне он узнал, когда ему исполнилось три года, но увидеться с ним он не успел, мать уехала вместе с ребенком в Бразилию.

На встречу с отцом Вадим прилетел специально. Сейчас мужчине 42 года. Он признался, что у Гафта в Бразилии живет внук, названный в его честь Валентином.

Внебрачным детям известных людей иногда приходится доказывать свою причастность к известной семье.

Так было с актером Тимуром Еремеевым, который в 2017 году заявил, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Дочь народного артиста Карина отказалась признать единокровного брата и даже подала на него в суд.

Коллеги Мишулина Станислав Садальский и Марк Рудинштейн подтвердили, что у актера был роман с матерью Тимура. При этом отец признавал сына и даже покупал ему подарки.

Точку в споре Карины Мишулиной и Тимура Еремеева поставили в прямом эфире программы «Пусть говорят». Там огласили результаты теста ДНК, которые подтвердили, что молодой человек действительно сын известного артиста.