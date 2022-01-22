Подозреваемого в нападении на вдову Градского отпустили

Подозреваемого в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко отпустили на свободу. Как сообщил «МК», причастность мужчины к преступлению доказать не удалось.

Задержанным, по данным издания, оказался родственник Умеда Джабарова, купившего белый «Мерседес», на котором злоумышленники скрылись после нападения. Джабаров за два дня до произошедшего перепродал машину земляку.

Правоохранители пытались задержать мужчину, но нашли только его родственника. Мужчину отпустили после допросов, поскольку нет сведений о том, что он участвовал в ограблении.

По предварительным данным, злоумышленники сымитировали ДТП с целью ограбления. Потом они сели в машину к Коташенко и начали угрожать ей оружием. По словам женщины, она была вынуждена отдать им 100 миллионов рублей и подвезти мужчин до Апрелевки.

Двоюродная сестра музыканта Наталья Градская сообщила, что брак Градского с Коташенко был недействителен. Наталья заявила, что ситуацию с ограблением его вдовы — подстава, а также призвала Коташенко «успокоиться». Женщина уверена, что его вдова действовала по указанию «наставников», ей двигали исключительно корыстные интересы.