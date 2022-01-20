Девушка снялась на фоне Московской соборной мечети в нижнем белье

Прохожие стали свидетелями фотосессии полуголой девушки на фоне Московской соборной мечети. Модель позировала в расстегнутом пальто, не скрывающем черное белье и чулки.

Кроме того, на лице девушки была черная маска, она почти полностью закрывала лицо.

Телеканал РЕН ТВ написал, что процессом руководила Мария Катанова. Она позиционирует себя в качестве мастера сферы рекламы и продвижения в соцсетях.

В последнее время молодые люди в России стали фотографироваться в обнаженном виде и в непристойных позах около религиозных объектов. В январе этого года 24-летняя россиянка голой позировала на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. Полиция начала проверку.

Некоторые участники подобных акций получили реальные сроки. Например, блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии из-за непристойных снимков на фоне храма Василия Блаженного. Суд решил, что они оскорбили чувства верующих.