Найти грабителей вдовы Градского помогут камеры наблюдения и допрос прислуги. Инсценировка ей невыгодна

Вдова Александра Градского рассказала, что ей пришлось отдать грабителям 100 миллионов рублей. Наиболее вероятным наводчиком считают кого-то из прислуги. Однако специалисты не исключили, что ограбление могло быть лишь постановкой, чтобы не делить наследство. Найти нападавших полиции помогут камеры наблюдения.

По словам Марины Коташенко, ее ограбили 16 января. Вдова Градского рассказала, что неизвестные сымитировали ДТП на автотрассе в Наро-Фоминске: автомобиль Коташенко ударил сзади Volkswagen Jetta. Когда вдова остановила свой Lexus, к ней якобы подсели трое мужчин. Угрожая оружием, они заставили Коташенко ехать к ней домой в Новоглаголево.

На месте, по словам Коташенко, грабители потребовали, чтобы прислуга покинула особняк. После этого вдова музыканта отдала им 100 миллионов рублей наличными, которые хранила под своей кроватью на втором этаже, а также ценности. При этом преступники потеряли или специально оставили 50 тысяч рублей.

Грабители заставили вдову довезти их до станции Апрелевка. Пригрозив, что они вернутся и убьют Коташенко, если она обратиться в полицию, преступники пересели на белый Mercedes и уехали. Однако спустя некоторое время вдова все-таки обратилась в правоохранительные органы. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

Наследство Градского

Певец и композитор Александр Градский умер в ночь на 28 ноября от инсульта. При жизни музыкант был довольно состоятельным человеком: суммарная стоимость его недвижимости доходит до 400 миллионов рублей, еще порядка 300 миллионов рублей хранилось на банковских счетах. Кроме того, у Градского был частный автопарк люксовых автомобилей.

В деревне Новоглаголево Наро-Фоминского городского округа композитор владел землей с 2012 года, постепенно скупая прилегавшие к ней участки. Дом площадью 1172 квадратных метра построили всего пару лет назад, и оценивался он в 140 миллионов рублей. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Градский предпочитал расчеты наличными.

Градский якобы сам рассказывал о пачках денег, которые уже не помещаются в сейф, так что их приходится хранить в буфете. После смерти мужа Марина Коташенко отказалась пускать в квартиру на углу Тверской и Козицкого переулка коллег и родных Александра Градского, собрала наличные и перевезла их в дом в Новоглаголеве, сообщил «Московский комсомолец».

Версии ограбления

Согласно одной из версий, к ограблению могут быть причастны люди из обслуживающего персонала, которые работали в доме. Они точно знали, что хозяйка привезла довольно большую сумму наличных денег. Кто-то из прислуги мог стать наводчиком для грабителей.

Некоторые считают, что главными виновниками ограбления вдовы Александра Градского выступили СМИ — именно они рассказали об огромном наследстве, которое оставил музыкант своей вдове и четверым детям от двух браков. Однако до ограбления Коташенко никто в прессе не писал о деньгах, которые хранились в доме.

Не исключается и то, что преступление было инсценировано. Адвокат Сергей Жорин в интервью Пятому каналу напомнил, что вдова довольно поздно решилась обратиться в полицию. Преступление было совершено примерно в 13 часов, однако вдова сообщила о грабеже только около 20:00.

«Если с 13:00 до 20:00 ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам», — сказал Жорин.

По информации Telegram-канала Mash, вдова обратилась в полицию лишь после консультации с адвокатом. Следователи даже якобы заметили нестыковки в показаниях Коташенко и ее обслуги. Возможно, ограбление было подстроено для того, чтобы не делить деньги между всеми наследниками.

Следователям удалось разыскать хозяина белого Mercedes, на котором скрылись преступники. Владельцем иномарки оказался 42-летний житель поселка Брусянский Тульской области. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к преступлению.

Ограбить могли обычные люди

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «360» отметил, что преступление явно было спланировано с помощью наводчика. Не исключено, что в этом действительно мог оказаться замешан кто-то из обслуживающего персонала дома. Грабители также могли получить информацию от подруг жертвы.

«Понятное дело, что это люди известные, но ведь необязательно, что у них есть деньги в доме. Здесь же целенаправленно шли, зная, что сумма будет очень серьезная. Совершенно точно, что эта информация дошла до нужных ушей, раз все было так грамотно сделано. Хотя вряд ли это была именно преступная группировка», — сказал Максим Калинов.

По его словам, в подобных преступлениях часто бывают замешаны обычные люди, которые до того вели законопослушный образ жизни и преступили закон в надежде изменить свое материальное состояние. Скорее всего, до них дошли сведения о большой сумме наличных денег, хранившихся в загородном доме.

«Вероятность того, что грабителей найдут, — 70%. Следователи начнут разрабатывать круг знакомых: проверять, кто кому звонил, что говорил. Всех будут проверять. Тем более что сейчас очень много преступлений раскрывается благодаря тому, что везде видеокамеры. Будут смотреть, как преступники подъехали, где садились в машину, выходили из нее», — пояснил Максим Калинов.

Адвокат добавил, что вероятность того, что ограбление было инсценировкой, крайне мала. Для самой потерпевшей в этом нет никакого смысла, к тому же за ложные показания предусмотрена уголовная ответственность.

Трюк автоподставщиков

Директор ГУ организации дорожного движения и Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения Андрей Погребняк подтвердил «360», что фото- и видеофиксация на дорогах поможет полиции выйти на след грабителей. При этом эксперт отметил, что трюк с автоаварией — из арсенала автоподставщиков.

«Эти люди — хорошие психологи и неплохо знают законодательство. Как правило, они выбирают одиноких людей, чтобы не было свидетелей и никто не мог поднять шум или прийти на помощь. Кроме того, любое ДТП — это стресс для человека, на что и рассчитывают преступники», — сказал Андрей Погребняк.

Если авария произошла в безлюдном месте, лучше всего не выходить из машины и сразу же заблокировать двери. Нужно быстро позвонить близким, чтобы сообщить свои координаты, затем — в полицию и страховую. Также можно подавать сигналы проезжающим автомобилям.