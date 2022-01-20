Миф о «русских Наташах» древнее, чем мы думаем. И он уже умер

Накануне ЦСКА выложил скандальный пост — приветствие нового турецкого игрока Юсуфа Языджи. В публикации использовали стереотип о «русских Наташах». Многих это возмутило — и не только женщин. Истоки у такого собирательного прозвища действительно не самые приятные, но новое поколение турок к ним уже не обращается.

Скандал из-за «Наташ»

Вокруг футбольного клуба ЦСКА разгорелся скандал после неудачного пиар-хода. Нового полузащитника из Турции Юсуфа Языджи решили представить, выложив выдуманную переписку с игроком. Сначала он якобы не отвечал на многочисленные сообщения, но все изменилось, когда ему написали, что «в России много Наташ». На это футболист якобы ответил, что уже едет.

Многим показался оскорбительным стереотип, обыгранный в публикации. Комментатор Дмитрий Губерниев назвал шутку идиотской и сексистской. Продюсер Яна Рудковская возмутилась, что авторы ролика про «Наташ» не уважают женщин и относятся к ним как к товару.

В клубе уже извинились, а директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов заявил, что виновные наказаны и отстранены от работы.

В России бытует мнение, что в Турции имя Наташа ассоциируется с представительницами древнейшей профессии. Раньше турки нередко обращались к женщинам славянской наружности по этому имени, настойчиво ухаживая и предлагая интимные отношения.

К сожалению, подобные стереотипы распространены не только в Турции. Например, в 2021 году в Испании разгорелся скандал из-за социальной рекламы, где проституткам дали именно русские имена, а одной из героинь легкого поведения и вовсе подписали национальную принадлежность — русская.

Откуда взялся миф про «русских Наташ»

Бытует мнение, что «русские Наташи» в Турции в значении женщин с низкой социальной ответственностью появились в девяностых. Однако казанский исламовед и историк Азат Ахунов объяснил «360», что на деле у этого стереотипа значительно более древние корни.

По словам историка, миф о «русских Наташах» появился в конце XIX века. Тогда власти Российской империи согласились компенсировать стоимость некоторых паломнических путешествий, в том числе и ко Гробу Господню в Иерусалим.

«Когда было принято такое решение, очень много простого люда поехало в Иерусалим на поклонение. Уезжали целыми деревнями — и женщины, и мужчины. Часть из них не смогла вернуться обратно, потому что не хватало средств. Очень много женщин осталось в этих святых местах, якобы некоторым пришлось заниматься и древним промыслом в том числе», — рассказал Ахунов.

По его словам, исторически именно тогда возникло понятие о «русских Наташах». Однако в 20-х годах XX века Османская империя, в состав которой входила Палестина, распалась. Вместе с этим на время забыли и о «Наташах».

«Вплоть до 90-х годов не вспоминали об этом термине. Уже когда началось челночное движение, туда поехало много женщин, которые остались без работы, и он опять возродился», — уверен Азат Ахунов.

Пережитки прошлого

Доктор исторических наук, арабист и исламовед Дмитрий Микульский добавил, что на рубеже XX и XXI веков на Восток, в том числе и в Турцию, россиянки иногда ездили именно с прицелом на торговлю своим телом. А из-за существенных внешних отличий от восточных женщин они пользовались у турок популярностью.

Азат Ахунов добавил, что укоренению стереотипа мог способствовать и более раскрепощенный образ девушек славянской наружности. Они могли вести себя свободно, знакомиться с мужчинами, носить открытую одежду. Мусульманские женщины себе такого позволить не могут.

«Не только русские, а вообще европейские женщины одеваются свободно, открыто. Даже такая одежда, внешний вид в понимании восточного человека говорит о том, что это женщина легкого поведения. Для нас это нормально, а для них это маркер, который дает однозначную трактовку. Это связано с восточным менталитетом, что они видят вокруг себя в основном закрытых женщин», — объяснил Ахунов.

Вместе с этим, как рассказала Sport24 кандидат филологических наук Ляйсан Замалетдинова, были и языковые предпосылки у того, что имя Наташа укоренилось в сознании турок именно в связке с женщинами легкого поведения. И дело не только в том, что имя Наталья было распространено в то время.

«Уменьшительные формы Наташа и Наташка — более простые для произношения и к тому же созвучные турецкому слову aşk в значении „любовь“. Все вместе привело к тому, что в турецком языке имя Наташа стало обозначением для секс-работниц из других стран», — объяснила она.

Однако сейчас, по мнению востоковедов, проблемы «русских Наташ» уже нет. Одной из ключевых причин, по которым стереотип снова начал отходить на задний план, стало то, что изменился контингент российских туристов, уверен Азат Ахунов.

«Как таковой проблемы уже нет, но у тех, кто застал 90-е годы, сохраняется такое отношение, этот стереотип. Сейчас ситуация кардинально поменялась — там массово находится арабское население, переориентация пошла», — заключил он.