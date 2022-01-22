Проник в дом и зарезал семью под Омском. Главное о резонансном тройном убийстве

Нападение на многодетную семью произошло в селе Юрьевка Омской области. Тела мужчины, женщины и 10-летней девочки с ножевыми ранениями нашли в их доме. Еще двое детей — 14-летняя девочка и шестилетний брат — спаслись, сбежав к соседям. «360» собрал все, что известно о резонансном убийстве.

Ночное нападение

Трупы взрослых и ребенка обнаружили в их доме в субботу, 22 января. В пресс-службе областного главка СК сообщили, что завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

По предварительным данным, жертвами нападения стали 38-летний мужчина, 35-летняя женщина, девочка 10 лет. Девочка, которую с родителями в Омской области зарезал неизвестный, предположительно, не смогла сбежать, потому что была инвалидом. Об этом сообщает местное издание «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах. Как уточнил собеседник издания, погибшую женщину нашли в сенях, а мужчину — в доме. Еще двое детей сбежали к соседям.

На место прибыли следователи и криминалисты для сбора улик. Правоохранители допрашивают жителей села для установления всех обстоятельств произошедшего. Рассматриваются различные версии.

Издание Om1.ru со ссылкой на собственные источники уточнило, что пара стала жертвой неизвестного мужчины. Вооруженный ножом злоумышленник проник в дом и устроил резню. Свидетелем расправы стала девочка-подросток. Схватив шестилетнего брата, она успела убежать к соседям. Тело зарезанной матери нашли при входе в дом.

Подозреваемый после бойни скрылся. В данный момент правоохранители его разыскивают, в том числе в столице региона, уточнило издание «СуперОмск».

«При задержании силовиков просят проявить осторожность, так как мужчина может быть вооружен. Известно, что преступник одет во все черное. Из отличительных черт — обувь, похожая на галоши», — говорится в сообщении. Официального подтверждения этой информации нет.

Пользователи соцсети сообщили о том, что полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве в Омской области. Источник РИА ФАН опроверг эту информацию, преступник пока не найден. Старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова прокомментировала ФАН, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи и криминалисты опрашивают жителей поселка.

Следком показал фото с места тройного убийства

Обычная семья

В пресс-службе управления МВД по Омской области заявили, что погибшая пара на профилактическом учете не состояла. Жалоб на семью со стороны соседей и родственников не было. Все отзывались о них хорошо.

Местные СМИ уточнили, что погибшие мужчина и женщина официально расписаны не были. Убитый трудился простым рабочим в ЗАО «Колос». Согласно открытым данным реестров, это местная ферма. Эту информацию подтвердили местные жители изданию NGS55.RU.

Они отметили, что у семьи было большое хозяйство с коровами, баранами и свиньями. Мужчина подрабатывал на ферме, но зажиточными они не были. Подруга погибшей женщины отметила, что она была отличной матерью.

«Ради детей была готова на все. Ничего для них не жалела. Всегда поможет, поддержит. Если плохо кому-то, то последнее отдаст», — подчеркнула она.

Корреспонденту сайта kp.ru селяне сообщили, что семья в доме жила по старинке. Никого не боялись и дверь на ночь не запирали, что могло привлечь злоумышленника.

Цели нападения подозреваемого неизвестны. Подробности дела в интересах следствия пока не раскрываются.