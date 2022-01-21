Воробьев: количество вызовов врачей на дом выросло в Подмосковье до 35 тысяч в сутки

Количество заражений коронавирусом с появлением «омикрона» в Московской области значительно выросло. Но так как болезнь пациенты переносят легко, обычно врача вызывают на дом. За последние сутки количество таких вызовов составило 35 тысяч. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«35 тысяч вызовов — это не предел. Все врачи мобилизованы, но они не могут прийти ко всем. Поэтому они приходят к тем, у кого высокая температура, выше +38, +39, и тем, кто старшего возраста», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что количество выявленных случаев заражения стало для Московской области рекордным. Но при этом госпитализаций не так много. Половина коечного фонда в больницах пустует.

«Люди выздоравливают достаточно быстро, но беспокойство и запрос жителей мы должны удовлетворять. Поэтому проводим большие консультации и развернули амбулаторное звено», — отметил он.

Андрей Воробьев сообщил, что поликлиники Подмосковья теперь работают с 8:00 до 20:00 в ежедневном режиме. Врачи первичного звена испытывают серьезную нагрузку, потому что всем пациентам нужны консультация, своевременная помощь и обследование.

«„Омикрон“ протекает более легко, но количество обращений огромно и скорая помощь и наши терапевты, а теперь и узкие специалисты туда направлены, работают очень напряженно», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он не исключил, что в ближайшие недели уровень заражения не упадет. В странах Европы «омикрон» бушевал почти месяц. Поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Андрей Воробьев подчеркнул, что дополнительных ограничений в Подмосковье вводить не будут. Работодателям уже посоветовали перевести на удаленный режим своих сотрудников, такую же рекомендацию получили пожилые люди.

«Это все нужные меры, чтобы не создавать пик этих огромных обращений, чтобы врачи могли справиться», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По данным оперативного штаба Московской области, за минувшие сутки выявили 4424 случая заражения коронавирусом. Самый большой прирост в городских округах Люберцы (+503), Балашиха (+384), Одинцово (+278). Жителям при появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуется вызывать на дом врача. В Подмосковье работает горячая линия 8 (800) 550-50-30 для консультаций по лечению.