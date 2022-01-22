Глава СК поручил доложить о расследовании гибели девочки в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели девочки в Забайкалье после нападения собак в ГСУ СК РФ. Также он поручил выяснить, почему там не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы людей игнорировались.

«В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью семилетней девочки в Забайкальском крае <…> глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Местные жители, по данным ведомства, сообщили на народном сходе после происшествия, что много лет не решалась проблема с бродячими животными в этой местности.

В сообщении пресс-службы ведомства указано, по утверждению людей, они неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались.

Бастрыкин поручил следователям «принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего».

Дело поручено передать в Главное следственное управление СК России.

Тело погибшей девочки со следами собачьих укусов нашли в селе Домна вечером в субботу, 22 января. На место выехали следователи, полиция и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Губернатор на встрече с жителями села пообещал добиться изменения федерального закона по отлову бездомных животных. Он также заявил, что собак с территории Домны заберут, а в ближайшее воскресенье всех руководителей районов соберут на совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям