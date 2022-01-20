Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6%

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении единогласно одобрили поправку в законодательство об индексации пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Ранее это поручение проиндексировать размер пенсий выше уровня инфляции дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Российский лидер поручил правительству решить этот вопрос как можно быстрее.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — написал на своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Отмечается, что поправки имеют обратную силу и вступят в силу задним числом, с 1 января 2022 года. Володин заметил, что необходимые средства в бюджете для этой цели есть.

Министерство финансов ранее посчитало, что на индексацию пенсий в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей.