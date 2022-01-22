Собаки загрызли девочку в Забайкалье. Жители вышли на стихийные митинги и начали отстрел животных сами

В селе Домна в Забайкальском крае стая собак растерзала семилетнюю девочку. Тело ребенка нашли на пустыре. После этого местные жители устроили стихийный митинг у здания администрации. Люди потребовали решить проблему с бродячими собаками. Нападение на девочку — далеко не первое в регионе.

О гибели ребенка в субботу сначала сообщили СМИ. По данным РЕН ТВ, девочка шла домой из музыкальной школы, когда на нее напали собаки. Помочь ей никто не успел.

Смерть ребенка подтвердили в региональном СУ СК РФ. По данным ведомства, вечером в правоохранительные органы сообщили об исчезновении школьницы. Через полчаса поисков ее тело нашли на пустыре со следами нападения животных. Предположительно, она стала жертвой нападения бездомных собак, добавили в пресс-службе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следователи-криминалисты осмотрели место, где нашли тело школьницы, допросили очевидцев и свидетелей. Материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Стихийный митинг

Сегодня вечером у местной администрации собрались жители, которые потребовали решить проблему с отловом бродячих собак. На место приехал губернатор Забайкалья Александр Осипов, сообщило издание «Чита.Ру». Он заявил, что после гибели ребенка в администрации провели совещание, и заверил, что меры по отлову собак обязательно примут.

«К кому бы, какие территории не относились, мы их везде будем убирать. Мы уберем от детей собак. Этот вопрос будет решен. Сейчас нам надо понять, какое их количество, какому количеству бригад надо работать», — сказал Осипов.

Пока власти обещают решить проблему, домнинцы уже начали отстрелить собак самостоятельно. Об этом один из местных жителей сообщил «Чите.Ру». «В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», — отметил собеседник издания.

Несколько читателей «Читы.Ру», который живут в поселке, рассказали, что тоже слышали выстрелы. Еще одна жительница сообщила, что вышла на улицу, чтобы поехать на такси до администрации, но услышала звуки стрельбы и забежала обратно в подъезд, где ждала машину. По данным «Газеты Вечорка», шокированные родители в поселке бояться отпускать своих детей в школу, потому что не исключают, что собаки могут напасть снова.

Есть ли шанс на спасение

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с «360» заявил, что дети абсолютно беззащитны перед стаей бродячих собак, вероятность спастись в этих случаях в одиночку почти нулевая.

Эксперт обратил внимание, что почти каждый день появляются новости о случаях нападения беспризорных собак на людей на улицах. Вина за это лежит на властях, подчеркнул кинолог.

«Выделяются миллиарды на стерилизацию собак, а потом их отпускают в среду обитания: свалки, помойки. А потом они убивают детей и стариков», — возмутился эксперт.

Чтобы обезопасить себя при встрече с бродячими собаками, Уражевский посоветовал в первую очередь не отпускать детей гулять на улицу в одиночку. Он пояснил, что ребенок может погладить уличную собаку, а это может привлечь вожака стаи. В северных регионах бродячие собаки могут объединиться с волками, а такое сочетание — еще опаснее, отметил кинолог.

«Первое: нужно звать на помощь. Второе: дать ребенку баллончик аэрозоля в карман, запах отпугивает собак. Третье: поднять над головой большой предмет, например сумку. У собак хороший нюх, но плохое зрение, на неопределенный предмет они не набросятся. Также, если собаки попались в промзоне, они могут знать простейшие команды: фу, стоп, сидеть», — рассказал Уражевский.

Он также опроверг миф о том, что собак можно отвлечь едой из кармана.