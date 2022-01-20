Новый проект санкций против России представили в США

Республиканец Джим Бэнкс подготовил новый проект антироссийских мер. Информация об этом появилась на сайте конгресса США. По данным американских СМИ, санкции могут коснуться российских чиновников, журналистов и бизнесменов.

«[Законопроект] о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — говорится в сообщении.

Проект был вынесен на рассмотрение 19 января. За него проголосовали 38 конгрессменов. По данным газеты The Washington Post, документ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина».

В нем предложено признать силы в Донбассе, «поддерживаемые Россией», террористами, а РФ — спонсором терроризма. Кроме того, республиканец считает необходимым ввести меры против газопровода «Северный поток — 2», запретить операции с российским госдолгом, прекратить финансирование диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Также в проекте говорится о необходимости санкций против российских силовиков и чиновников. В частности, речь идет о премьер-министре Михаиле Мишустине, директоре ФСБ Александре Бортникове, главе ЦИК Элле Памфиловой, пресс-секретаре российского президента Дмитрии Пескове и других.

Бэнкс считает, что санкции надо ввести против бизнесменов, среди которых Роман Абрамович, Алексей Миллер, Алишер Усманов, и журналистов. В частности, на его взгляд, ограничительные меры должны коснуться главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, ведущего Владимира Соловьева.