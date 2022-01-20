Новый проект санкций против России представили в США
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России
Республиканец Джим Бэнкс подготовил новый проект антироссийских мер. Информация об этом появилась на сайте конгресса США. По данным американских СМИ, санкции могут коснуться российских чиновников, журналистов и бизнесменов.
«[Законопроект] о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», — говорится в сообщении.
Проект был вынесен на рассмотрение 19 января. За него проголосовали 38 конгрессменов. По данным газеты The Washington Post, документ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина».
В нем предложено признать силы в Донбассе, «поддерживаемые Россией», террористами, а РФ — спонсором терроризма. Кроме того, республиканец считает необходимым ввести меры против газопровода «Северный поток — 2», запретить операции с российским госдолгом, прекратить финансирование диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности.
Также в проекте говорится о необходимости санкций против российских силовиков и чиновников. В частности, речь идет о премьер-министре Михаиле Мишустине, директоре ФСБ Александре Бортникове, главе ЦИК Элле Памфиловой, пресс-секретаре российского президента Дмитрии Пескове и других.
Бэнкс считает, что санкции надо ввести против бизнесменов, среди которых Роман Абрамович, Алексей Миллер, Алишер Усманов, и журналистов. В частности, на его взгляд, ограничительные меры должны коснуться главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, ведущего Владимира Соловьева.