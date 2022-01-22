СМИ опубликовали фото подозреваемого в ограблении вдовы Градского Коташенко

Газета «Известия» опубликовала фото мужчины, которого якобы задержали по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Еще двоих ищут.

Задержанный оказался 25-летним гражданином Таджикистана. По предварительным данным, с ним были еще два человека. Один скрылся, личность второго пока не установили.

По предварительным данным, злоумышленники сымитировали ДТП в Подмосковье с целью ограбления. Потом они сели в машину к Коташенко и начали угрожать ей оружием. Она рассказала, что была вынуждена отдать им 100 миллионов рублей и подвезти мужчин до Апрелевки.

Также в СМИ появились слухи, что якобы Коташенко сама инсценировала нападение, но никаких подтверждений этому не нашлось.