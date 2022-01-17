Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах в общественных местах депутаты Госдумы рассматривать не будут. На последнем заседании Совет нижней палаты российского парламента единогласно принял решение о снятии документа с рассмотрения. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем заявлении спикер поблагодарил избирателей за обратную связь при обсуждении законопроекта.

«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — добавил Володин.

Он отметил, что по итогам заседания Совета Госдумы в повестку пленарного заседания включили законопроект о пожизненном наказании для ранее судимых педофилов. Володин отметил, что в случае принятия документа во втором чтении, его незамедлительно рассмотрят в итоговом третьем чтении.

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте в Госдуму внесло правительство России. Планировалось, что в случае принятия электронные пропуска надо предъявлять при поездках на междугороднем транспорте и при посещении общественных место.

Законы должны были вступить в силу 1 февраля. QR-коды могли получить прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие за последние полгода, а также обладатели медотводов от прививок.

Первое чтение прошел только законопроект о QR-кодах в общественных местах. После этого депутаты отправили его на доработку. Они указали, что в документе нужно прописать все медицинские противопоказания к вакцинации, а также отдельно определить места, которые можно посещать без предъявления электронного пропуска.

Документ о введении QR-кодов в Госдуме даже не стали рассматривать. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключил, что его снимут с рассмотрения.

На минувшей неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что второе чтение законопроекта о QR-кодах в общественных местах отложат. Она пояснила, что документ готовили в при распространении штамма «дельта», которую сейчас начал сдвигать с лидерских позиций «омикрон». В этой связи необходимы новые меры, которые пропишут в документе. Сегодняшнее решение Совета Госдумы окончательно ставит точку в резонансных законопроектах.