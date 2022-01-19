«Турецкий мальчик приехал за Наташами». ЦСКА попал в скандал из-за приветствия игрока

Футбольный клуб ЦСКА опубликовал в своих социальных сетях ролик о переходе в команду полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Сам сюжет представлял собой переписку на английском языке, в которой турецкого футболиста приглашали в клуб. Одно из сообщений со стороны клуба гласило: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ». Только после массовой критики фанатов провокационные ролики удалили, но скриншоты уже разошлись по Сети.

Опасный креатив

Ролик футбольного клуба ЦСКА продолжался всего несколько секунд и находился в открытом доступе около получаса. Но этого оказалось достаточно для начала скандала. Посмотрели ролик около 10 тысяч человек.

На скриншоте вымышленной переписки турецкому футболисту Юсуфу Языджи обещают в России «много Наташ», на что спортсмен отвечает: «Пять минут. Я уже в пути».

Пресс-служба ЦСКА обидела не только россиянок, но и нового игрока клуба, выставив его не в лучшем свете.

Вину взяла на себя редактор клубного телевидения ЦСКА Екатерина Кирильчева. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным», — подчеркнула она.

Кирильчева заявила, что приносит свои извинения болельщикам, в особенности девушкам, а также Юсуфу.

Сомнительные шутки

Это не первый «креатив» ЦСКА, после которого клуб приносит свои извинения болельщикам, напомнил в беседе с «360» заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов.

В октябре прошлого года медиагруппа клуба пригласила на стадион «ВЭБ Арена» участников TikTok-хауса Team House. После этого одна из участниц команды, Настя Bad Barbie, выложила видео, где она танцует тверк, лежа на газоне, в форме ЦСКА. Поведение блогерши сильно возмутило болельщиков. Дошло до личной встречи руководства ЦСКА с представителями фанатского сообщества.

«Возможно, у кого-то особенное чувство юмора, кто-то воспринимает такие шутки и они ему кажутся нормальными. Но на мой взгляд, это объективация. Она была и в ролике с TikTok-блогерами, и в сегодняшнем приглашении новичка. Это вещь крайне сомнительная и недопустимая в серьезных организациях», — заявил Василий Конов.

Он выразил надежду, что извинения, которые принесла Екатерина Кирильчева, заставят креативных сотрудников клуба сделать какие-то выводы. Потому что подобные вещи, которые заставляют краснеть руководство, происходить не должны.

Конов отметил, что на историю со скандальным роликом уже обратил внимание комитет по этике Российского футбольного союза. Глава ведомства заявил, что если к ним поступит жалоба, то ее рассмотрят в рамках регламента.

«В самом ЦСКА отреагировали. По информации, которая есть у меня, тех, кто имел непосредственное отношение к подготовке и выпуску этого ролика, отстранили от работы», — поделился Конов.

Эксперт отметил, что «армейцам» лучше посмотреть, как ведут свои медийные проекты другие российские футбольные клубы. В качестве положительных примеров он привел петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Конов пояснил, что ему очень нравятся их идеи.

«Еще хорошо работает „Динамо“. Особенно ролик, который они сделали в стиле Гарри Поттера. Поэтому здесь есть как раз хорошие моменты, которые можно ставить в пример другим, как работать талантливо, креативно, без пошлостей и падений вниз», — отметил он.

Нехватка воспитания

Все креативные акции от футбольных клубов нацелены прежде всего на болельщиков команд. Но если появляются такие скандальные видео, то это может свидетельствовать о нехватке воспитания поклонников. Таким мнением поделился с «360» спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Сейчас огромное внимание уделяется девушкам футболистов, собачкам футболистов, машинам футболистов, а сама игра уходит на второй план. Поэтому и приезд легионера подается таким образом, что „турецкий мальчик“ приехал за „Наташами“. Мне кажется, что такая презентация должна футболиста возмутить, потому что он едет выступать за команду», — отметил журналист.

По мнению Бориса Ходоровского, комитет по этике Российского футбольного союза в этой ситуации сделать ничего не сможет. Юристы ЦСКА укажут, что скандал — это внутреннее дело клуба, которое не имеет отношения к тому, что происходит на стадионе.

На вопрос о том, какие спортивные команды сегодня делают качественные акции, журналист отметил «Зенит», а также баскетбольный клуб ЦСКА.

«Там действительно все было на хорошем профессиональном уровне и чувствовалось, что они приглашают игроков к себе в семью», — заявил он.

Борис Ходоровский отметил качественные промоакции хоккейных команд «Металлург» из Магнитогорска и «Авангард» из Омска. Он подчеркнул, что даже у команд второго дивизиона, на чьи матчи собирается около 100 зрителей, были красивые выступления.

В пример он привел футбольный клуб «Волга» из Ульяновска. На матче 22 апреля футболиста на поле вывел загримированный под Ленина актер, а на табло высветилась знаменитая фраза вождя мирового пролетариата: «Верной дорогой идете, товарищи».