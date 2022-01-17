Певец Алешин не поверил в реальность ограбления вдовы Градского

Друг Александра Градского, певец Анатолий Алешин заявил, что не верит в реальность ограбления вдовы исполнителя Марины Коташенко. В беседе с «Газета.ru» он не исключил, что вся история — это только постановка.

При этом Алешин не смог сказать точно, кто выступил организатором этой провокации и кому она может быть выгодна.

«У меня есть подозрения, что это могла быть инсценировка. При этом я не знаю, кем она могла быть организована — или самой вдовой, или стороной его бывшей супруги (Ольгой Градской — прим. ред.)», — заявил Алешин.

Об ограблении вдовы Градского, Марины Коташенко, стало известно в минувшее воскресенье, 16 января. По данным СМИ, злоумышленники остановили автомобиль женщины в Наро-Фоминском городском округе. Угрожая оружием, они потребовали доставить их в особняк и отдать хранящиеся там деньги. Общая сумма ущерба составил 100 миллионов рублей.

Следователи завели уголовное дело по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского. Расследование поставила под свой контроль прокуратура Подмосковья. Поиском и установлением личностей злоумышленников занимаются сотрудники полиции.

Ушедший из жизни Александр Градский оставил наследство. По данным СМИ, сейчас за него ведут борьбу вдова исполнителя Марина Коташенко, которая родила от него двух сыновей, а также бывшая супруга музыканта Ольга Градская — мать дочери и сына певца.