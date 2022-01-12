Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии в России на 8,6%. Это выше уровня инфляции.

Президент заявил, что те решения, которые были приняты раньше, не могут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции, написало РИА «Новости».

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде „Единой России“ летом и в декабре на большой пресс-конференции: проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции», — процитировал слова главы государства «Коммерсант».

Он попросил правительство принять необходимое решение и провести все нужные процедуры как можно скорее.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что задача по индексации пенсий будет решена в ближайшее время. Он уточнял, что позиция Путина относительно индексации пенсий остается прежней — она будет не ниже уровня инфляции.

Тогда же представитель Кремля указал, что способ индексации, скорее всего, будет известен в ближайшее время. О том, что пенсии нужно будет индексировать выше, чем уровень инфляции, Путин сказал еще в ходе декабрьской пресс-конференции, но конкретных решений принято не было.