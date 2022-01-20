Популярность экспресс-тестов в России выросла из-за «омикрона». В них есть смысл

Из-за быстрого распространения «омикрона» россияне начали активно скупать маски, санитайзеры, а также экспресс-тесты на коронавирус. Последние действительно могут быть полезными. Но после получения положительного результата нужно проконсультироваться с врачом.

Продажи экспресс-тестов, масок и санитайзеров в России за последнюю неделю существенно выросли. По некоторым категориям, по данным «Ведомостей», спрос увеличился в семь раз. Причиной стали новости об очень быстром распространении штамма «омикрон», отличающегося повышенной заразностью.

По словам представителей «Аптечной сети 36,6», продажи экспресс-тестов у них выросли на 20%, а Ozon и «Сбер Еаптека» сообщили об увеличении спроса на 40 и 70% соответственно. Повышенный интерес россиян к экспресс-тестам объяснили нежеланием сообщать о положительном результате, чтобы не сталкиваться с ограничениями.

Экспресс-тест и ПЦР

По словам иммунолога Владимира Болибока, главным преимуществом экспресс-теста является его скорость.

«По сравнению с ПЦР-тестами экспресс-тесты более удобные. Не надо отправлять куда-то материалы, все делают в присутствии пациента, либо сам пациент это может сделать», — объяснил врач.

По самому первому, уханьскому штамму коронавируса чувствительность у экспресс-тестов была достаточно высокой, уверен Болибок. По его словам, точность результата была в районе 95%, однако могла меняться в зависимости от производителей. Насколько достоверным будет результат в отношении «омикрона», пока сказать сложно.

К тому же, подчеркнул Болибок, результат экспресс-теста может быть ложным, если сама процедура будет проведена неверно. В отличие от ПЦР-метода, здесь не требуется участие профессионала, так что риск ошибки увеличивается. Врач добавил, что результат, как и в случае с ПЦР, может зависеть от времени, в которое человек сдает анализ.

«Вопрос в сроках — если в разгар [заболевания] измерять, экспресс-тесты, как и ПЦР, обычно положительные. Проходит какое-то время, и тест будет отрицательным. Положительный экспресс-тест держится чуть дольше, чем ПЦР, потому что он тестирует на белки коронавируса, а они распространяются несколько дольше», — сказал Болибок.

Что делать при первых симптомах

Вызывать врача при первых же симптомах заболевания Болибок не советует, как и спешить в поликлинику, чтобы не заразить других и не заразиться самому, если это не ковид. Если температура поднимается не слишком высокая, врач посоветовал сдать экспресс-тест и сообщить результат по телефону 122.

«Сейчас дикое количество вызовов, в ближайшие дни все просто может перестать работать. Причем сначала люди пытаются дозвониться, потом идут сами пешком в поликлинику. Именно этот поход сопровождается заражением всех, кто попадется навстречу», — объяснил он.

Кроме того, сейчас, по словам Болибока, активно распространяется грипп. Европейские врачи уже сообщают о случаях двойного заражения. А поликлиника — то место, где шанс подхватить один из вирусов выше всего. Поэтому по возможности лучше воздержаться от визита к врачу.

«Если у вас несильное повышение температуры, можно просто позвонить по телефону, вам оформят больничный — и не надо никого вызывать. А вот если температура выше 39, заметны нарушения ритма сердца, еще что-то, тогда надо вызывать врача. А так, обильное теплое питье, жаропонижающие, лежать, пока не выздоровеешь», — заключил Болибок.