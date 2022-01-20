«Раздетым» фото на фоне мечети в Москве нашлось неожиданное объяснение

Фотограф модели в нижнем белье у мечети, блогер Мария Катанова хотела выпустить гайд о неправильных фотосессиях, и именно поэтому засняла девушку, которую случайно встретила уже у храма. В интервью «360» она призналась, что даже не знает ее имени.

«Я увидела, что девушки хотят сделать фотосессию около храма, и остановилась для того, чтобы это предотвратить. И тут же у меня возникла идея создать гайд по тому, как не надо делать, потому что эта волна хайпа идет уже давно. Никто не раздевался, я сказала девушкам не делать этого и попросила сделать фото для меня, для гайда», — объяснила ситуацию Катанова.

Она рассказала, что скоро у нее выйдет пост в Instagram на эту тему, в котором она опишет сложившуюся ситуацию и опубликует свой гайд.

Катанова подчеркнула, что она не устраивала фотосессию специально, как это представили некоторые, а именно поймала момент. По ее мнению, хайп на теме религии и подобных скандальных фотосессиях недопустим, и она не хотела бы продолжения подобных событий.

Девушку в расстегнутом пальто в нижнем белье сфотографировали на фоне Московской соборной мечети. Процесс заметили прохожие, в соцсетях вышел ролик с записью процесса съемок.