Золотая молодежь Греции развлекается изнасилованиями. Пока греки бунтовали, следствие вышло на банду сутенеров

Расследование уголовного дела о групповом изнасиловании 24-летней девушки в Салониках привело следователей к международной группировке сутенеров, чьи клиенты — известные политики и крупные бизнесмены. Жертвами злоумышленников становятся молодые девушки, которых подсаживают на наркотики и заставляют заниматься проституцией. Начавшийся скандал охватил Грецию и Кипр.

Вечеринка в Салониках

Потерпевшую в уголовном деле зовут Джорджия Бика. В своих показаниях она рассказала, что новогодняя вечеринка, где ее изнасиловали, происходила в дорогом отеле MET, куда ее якобы пригласил владелец кафе «Ахиллион» Манос Попадопулос.

По ее словам, он часто приглашал красивых девушек на вечеринки, которые проходили в дорогих отелях и на частных виллах. Джорджия отметила, что ресторатор сразу спросил ее, готова ли она употреблять наркотики. Она отказалась.

В отеле собрались около 25 человек, среди которых были молодые мужчины и девушки. Джорджия отметила, что выпила три бокала шампанского, после чего она сильно опьянела. Когда она решила пойти в свою комнату, встретила двоих мужчин, которые отвели ее в свой номер. Проснулась она только утром — полностью голая в чужом номере.

На показанных полицией фотографиях она опознала братьев Василиса и Эвагораса Левендисов — сыновей основателя Международного фонда помощи Греции, которые точно были на вечеринке, а также их друзей Константиноса Поряннакиса и Василиса Трафалиса. Все они стали подозреваемыми по уголовному делу.

В сексуальном контакте с Джорджией признался Василис Левентис. Но молодой человек заявил, что все прошло по взаимному согласию. Но его показания не совпали с тем, что рассказали другие участники вечеринки.

Василиса Левентиса и пригласившего Джорджию владельца кафе Маноса Попадопулоса, как организатора вечеринки во время ковидных ограничений, арестовали. Но после их отпустили под подписку о невыезде. Освобождение подозреваемых вызвало массовые протесты.

Медленное расследование

Джорджию отправили на судебно-медицинскую экспертизу и сдачу анализов, чтобы определить, есть ли в ее организме следы наркотиков, а также ДНК вероятных насильников.



Обследование факт насилия подтвердило, а результатов анализов нет до сих пор. Представляющий интересы девушки адвокат Танасис Зиогас заявил, что любое промедление оглашения результатов угрожает расследованию.

«Вся Греция ждет результатов экспертиз, чтобы быстрее подготовить почву для смены обвинения и заключения виновных в тюрьму», — подчеркнул он. Он отметил, что его подзащитная представила дополнительные доказательства вины подозреваемых.

«По моему мнению, все факты только подтверждают факт группового изнасилования», — заявил Зиогас.

Сегодня полиция Салоников заявила, что огласит результаты анализов в ближайший понедельник. Если результаты покажут ДНК хотя бы двух присутствовавших на вечеринке мужчин, то их ждет пожизненное заключение.

Крупная группировка

Случай с групповым изнасилованием Джорджии Бики не единственный. По такой же схеме действует крупная группировка, которая работает в Греции и на Кипре. С таким заявлением выступил известный активист по борьбе с сексуальным насилием Илиас Гионис.

По его словам, крупные бизнесмены, артисты, политики и спортсмены высматривают женщин в социальных сетях и делают заказы. После этого потенциальным жертвам присылают приглашения на закрытые вечеринки, где подмешивают в алкоголь наркотики.

По его словам, у него есть достаточно большое количество показаний, которые он готов предоставить, но только при условии получения защиты. Он пояснил, что пытался связываться с полицией Кипра, но там оказались люди группировки. Когда они поняли, что их раскрыли, ему стали присылать сообщения с угрозами.

Юрист из Салоников Никос Диалинас заявил, что кипрская сеть сутенеров ему хорошо известна. Он пояснил, что работает она очень давно. Это хорошо выстроенная преступная группировка.

«Она связана не только с проституцией, но и с незаконным оборотом наркотиков», — пояснил он. По его словам, участники группировки приглашают молодых девушек на вечеринки, подсаживают на наркотики и заставляют заниматься проституцией.

В дело уже вмешались власти. Депутат Кристос Христофоридис сообщил, что направил кипрским коллегам информацию от активиста Гиониса, чтобы они занялись расследованием. Получение данных подтвердила министр юстиции Кипра Стефи Драку. Она пообещала, что от ответственности никто не уйдет.