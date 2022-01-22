Безопасной нормы алкоголя не существует. Популярный миф могли придумать производители спиртных напитков

Всемирная федерация сердца (World Heart Federation) заявила, что любое употребление алкоголя разрушает здоровье. Теория о том, что бокал вина в день защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний, не подтверждена. По словам российских специалистов, ее могли продвинуть в массы производители спиртных напитков.

Вред алкоголя

Во время нового брифинга WHF сообщила, что хочет «бросить вызов широко распространенному мнению» о том, что употребление алкоголя в умеренных количествах может снизить риск сердечных заболеваний. Об этом сообщил Bloomberg.

Алкоголь — это психоактивное и вредное вещество, способное нанести значительный ущерб человеческому организму. Даже небольшое его количество увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт, сердечную недостаточность, гипертоническую болезнь сердца, кардиомиопатию, мерцательную аритмию и аневризму. Он также увеличивает риск получения рака, заболеваний органов пищеварения и травм.

«Исследования, утверждающие обратное, основаны исключительно на тех наблюдениях, в которых не учитываются другие факторы, такие как ранее существовавшие заболевания и история алкоголизма у тех, кто от него воздерживается. На сегодняшний день не обнаружено достоверной корреляции между умеренным потреблением алкоголя и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнули в организации.

По данным WНF, в 2019 году во всем мире из-за алкоголя умерли более 2,4 миллиона человек. Это 4,3% всех смертей во всем мире и 12,6% смертей среди мужчин в возрасте от 15 до 49 лет.

Профессор Джулия Синклер, заведующая кафедрой зависимостей в Королевском колледже психиатров, отметила, что в связи с ковидом ситуация с алкоголизмом только усугубилась. Поскольку люди находятся дома, они позволяют себе пить больше и дольше, чем если бы были в пабе.

По словам доктора медицинских наук, кардиолога Юрия Конева, крепкие алкогольные напитки являются веществами, близкими по воздействию к токсическим наркотикам. Они разрушают организм изнутри, а также могут вызвать привыкание.

Нарколог Александр Ковтун выделил три основные угрозы употребления алкоголя. Первое — это зависимость и привыкание. Человек перестает чувствовать себя комфортно без его употребления.

«Без него он не может существовать. Мир кажется тусклым. Ощущение счастья становится недоступно ему без опьянения», — сказал он «360».

Второе — это угроза отравления и несчастных случаев. Более половины травм, с которыми люди обращались в скорую помощь, были получены в алкогольном опьянении.

Третье — это токсическое воздействие на иммунную систему, печень и желудочно-кишечный тракт.

Заблуждения о пользе

В целом практически всем известно, что алкоголь не приносит пользы для организма, так откуда взялось убеждение, что бокал вина перед ужином каким-то образом защищает от сердечно-сосудистых заболеваний?

«Изображение алкоголя как необходимого для яркой общественной жизни отвлекло внимание от вреда его употребления. <…> Эти утверждения (о пользе для организма — прим. ред.) в лучшем случае являются дезинформацией, а в худшем — попыткой алкогольной промышленности ввести общественность в заблуждение относительно опасности их продукта», — сказала член комитета по защите интересов WHF Моника Арора.

Как пояснил в разговоре с «360» Юрий Конев, миф появился из-за того, что в коже винограда и его косточках действительно есть вещество, способствующее снижению риска заболевания некоторыми болезнями. В магазинах даже можно найти подобную пищевую добавку. Вот люди и решили, что вино тоже несет пользу.

«Я думаю, что эту пользу выявили и чествуют те, кто занимается виноградарством, продажей алкоголя или просто любят вино. В научных статьях польза не выглядит явной», — подчеркнул Ковтун.

Все дело в количестве

Исполнительный директор компании Portman Group, поставляющей алкогольные напитки в Великобритании, Мэтт Ламберт сказал, что не нужно демонизировать риски умеренного употребления алкоголя и необоснованно тревожить людей, подходящих ответственно к этому вопросу.

«Ответственное употребление алкоголя является частью сбалансированного образа жизни для умеренного большинства. Четверо из пяти взрослых пьют в соответствии с рекомендациями главного врача — по 14 порций в неделю с низким уровнем риска — или не пьют вообще», — сказал он.

При этом Ламберт подчеркнул, что у людей могут быть разные обстоятельства и для некоторых людей не существует безопасного уровня употребления алкоголя.

Нарколог Александр Ковтун тоже отметил, что многое зависит от пропорций алкоголя.

«В первую очередь важно количество, потому что если мы говорим о чайной ложке крепкого алкоголя, то он не будет опаснее стакана вина», — сказал он.

Конев же напомнил о том, что существуют разные виды алкоголизма. Например, есть северный алкоголизм, который считается запойным. А есть южный — это когда человек в небольших дозах пьет вино на протяжении всего дня. Все это варьируется от случая к случаю, поэтому какой-то четкой нормы безопасного употребления алкоголя нет.