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    22 января 2022, 09:50

    Безопасной нормы алкоголя не существует. Популярный миф могли придумать производители спиртных напитков

    Всемирная федерация сердца: бокал вина в день не дает защиту от сердечно-сосудистых заболеваний

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    Всемирная федерация сердца (World Heart Federation) заявила, что любое употребление алкоголя разрушает здоровье. Теория о том, что бокал вина в день защищает организм от сердечно-сосудистых заболеваний, не подтверждена. По словам российских специалистов, ее могли продвинуть в массы производители спиртных напитков.

    Безопасной нормы алкоголя не существует. Популярный миф могли придумать производители спиртных напитков

    Вред алкоголя

    Во время нового брифинга WHF сообщила, что хочет «бросить вызов широко распространенному мнению» о том, что употребление алкоголя в умеренных количествах может снизить риск сердечных заболеваний. Об этом сообщил Bloomberg.

    Алкоголь — это психоактивное и вредное вещество, способное нанести значительный ущерб человеческому организму. Даже небольшое его количество увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт, сердечную недостаточность, гипертоническую болезнь сердца, кардиомиопатию, мерцательную аритмию и аневризму. Он также увеличивает риск получения рака, заболеваний органов пищеварения и травм.

    «Исследования, утверждающие обратное, основаны исключительно на тех наблюдениях, в которых не учитываются другие факторы, такие как ранее существовавшие заболевания и история алкоголизма у тех, кто от него воздерживается. На сегодняшний день не обнаружено достоверной корреляции между умеренным потреблением алкоголя и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнули в организации.

    По данным WНF, в 2019 году во всем мире из-за алкоголя умерли более 2,4 миллиона человек. Это 4,3% всех смертей во всем мире и 12,6% смертей среди мужчин в возрасте от 15 до 49 лет.

    Профессор Джулия Синклер, заведующая кафедрой зависимостей в Королевском колледже психиатров, отметила, что в связи с ковидом ситуация с алкоголизмом только усугубилась. Поскольку люди находятся дома, они позволяют себе пить больше и дольше, чем если бы были в пабе.

    По словам доктора медицинских наук, кардиолога Юрия Конева, крепкие алкогольные напитки являются веществами, близкими по воздействию к токсическим наркотикам. Они разрушают организм изнутри, а также могут вызвать привыкание.

    Нарколог Александр Ковтун выделил три основные угрозы употребления алкоголя. Первое — это зависимость и привыкание. Человек перестает чувствовать себя комфортно без его употребления.

    «Без него он не может существовать. Мир кажется тусклым. Ощущение счастья становится недоступно ему без опьянения», — сказал он «360».

    Второе — это угроза отравления и несчастных случаев. Более половины травм, с которыми люди обращались в скорую помощь, были получены в алкогольном опьянении.

    Третье — это токсическое воздействие на иммунную систему, печень и желудочно-кишечный тракт.

    Заблуждения о пользе

    В целом практически всем известно, что алкоголь не приносит пользы для организма, так откуда взялось убеждение, что бокал вина перед ужином каким-то образом защищает от сердечно-сосудистых заболеваний?

    «Изображение алкоголя как необходимого для яркой общественной жизни отвлекло внимание от вреда его употребления. <…> Эти утверждения (о пользе для организма — прим. ред.) в лучшем случае являются дезинформацией, а в худшем — попыткой алкогольной промышленности ввести общественность в заблуждение относительно опасности их продукта», — сказала член комитета по защите интересов WHF Моника Арора.

    Как пояснил в разговоре с «360» Юрий Конев, миф появился из-за того, что в коже винограда и его косточках действительно есть вещество, способствующее снижению риска заболевания некоторыми болезнями. В магазинах даже можно найти подобную пищевую добавку. Вот люди и решили, что вино тоже несет пользу.

    «Я думаю, что эту пользу выявили и чествуют те, кто занимается виноградарством, продажей алкоголя или просто любят вино. В научных статьях польза не выглядит явной», — подчеркнул Ковтун.

    Все дело в количестве

    Исполнительный директор компании Portman Group, поставляющей алкогольные напитки в Великобритании, Мэтт Ламберт сказал, что не нужно демонизировать риски умеренного употребления алкоголя и необоснованно тревожить людей, подходящих ответственно к этому вопросу.

    «Ответственное употребление алкоголя является частью сбалансированного образа жизни для умеренного большинства. Четверо из пяти взрослых пьют в соответствии с рекомендациями главного врача — по 14 порций в неделю с низким уровнем риска — или не пьют вообще», — сказал он.

    При этом Ламберт подчеркнул, что у людей могут быть разные обстоятельства и для некоторых людей не существует безопасного уровня употребления алкоголя.

    Нарколог Александр Ковтун тоже отметил, что многое зависит от пропорций алкоголя.

    «В первую очередь важно количество, потому что если мы говорим о чайной ложке крепкого алкоголя, то он не будет опаснее стакана вина», — сказал он.

    Конев же напомнил о том, что существуют разные виды алкоголизма. Например, есть северный алкоголизм, который считается запойным. А есть южный — это когда человек в небольших дозах пьет вино на протяжении всего дня. Все это варьируется от случая к случаю, поэтому какой-то четкой нормы безопасного употребления алкоголя нет.