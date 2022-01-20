«Задеты чувства верующих». Имам Московской соборной мечети раскритиковал откровенную фотосессию

Откровенная фотосессия на фоне Московской соборной мечети — это очередная провокация, которая задела чувства верующих. Об этом «360» заявил имам-хатыб столичного храма Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что сейчас верующие пересылают друг другу это видео и не скрывают своего возмущения.

«Все мы понимаем, что это очередная провокация. Задеты чувства верующих. Правоохранительные органы должны сами оценить поступок женщины, чтобы понять, с чем связано такое желание себя проявить», — отметил Аляутдинов. Он не исключил, что тоже напишет заявление в правоохранительные органы.

Видео с фотосессией, где девушка в нижнем белье и накинутом сверху пальто, разошлось по Сети. Местом для откровенных фотографий стала площадь около Московской соборной мечети. Лицо модели закрыла черная маска.

Съемкой занималась Мария Катанова, себя она позиционирует как мастера рекламы и продвижения в социальных сетях. В беседе с «360» она заявила, что оказалась на месте случайно, когда увидела, что девушки готовятся к откровенной фотосессии.

«Я остановилась, чтобы это предотвратить, а после у меня возникла идея создать гайд по тому, как не надо этого делать», — пояснила она.

Катанова пояснила, что готовит специальную инструкцию о том, что надо прекратить проводить откровенные фотосессии на фоне религиозных зданий. Сделанные ей снимки должны стать частью этой инструкции.