Грабители оставили вдове Градского 50 тысяч рублей

Полицейские нашли в особняке ограбленной вдовы Александра Градского Марины Коташенко нетронутыми 50 тысяч рублей. Об этом написал «МК». При этом ранее сообщалось о похищении у вдовы 100 миллионов рублей.

Пока непонятно, специально преступники оставили 50 тысяч или потеряли их в процессе бегства.

Издание сообщило, что полиция установила машину, на которой уехали грабители. По предварительным данным, речь идет о Mercedes. Сейчас правоохранительные органы выясняют, причастен ли его владелец к преступлению.

На Марину Коташенко напали 16 января в Наро-Фоминске. Бандиты заставили вдову Градского под дулом пистолета отвезти их в ее особняк и показать, где лежат деньги. Общая сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей. По информации СМИ, женщина хранила наличность под кроватью на втором этаже своего дома. По факту случившегося открыто уголовное дело о разбое, уточнила «Газета.ru».

Музыкант Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. У него остались четверо детей: Мария и Даниил Градские от третьего брака и Александр и Иван от последних отношений с Мариной Коташенко.