Причиной трагических случаев встреч стай бродячих собак с людьми является некомпетентность чиновников и коррупция. Об этом «360» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей Владимир Бурматов.

Политик рассказал, что уже занимается произошедшим случаем гибели девочки в Забайкалье от укусов бродячих собак. По его словам, подобные ситуации возникают все чаще, так как ряд регионов открыто «собакируют» исполнение Федерального закона о жестоком обращении с животными.

«Причины здесь всего две: некомпетентность чиновников и коррупция. Мы уже добились возбуждения уголовного дела по халатности, может быть, она еще будет переквалифицирована на более серьезную статью», — рассказал Бурматов. Он добавил, что всего уже были возбуждены 27 уголовных дел.

Треть регионов страны не исполняют действующее законодательство, чиновники буквально под статьей ходят, продолжил Бурматов. Это заканчивается трагедиями, смертями.

«В очередной раз я констатирую, что смерть ребенка — на совести чиновников Забайкалья, как морально, так и юридически. Люди же говорят на сходах, что они годами обращались к чиновникам, а их не слышали», — заявил депутат.

Комитет поднял материалы проверок Генеральной прокуратуры, где уже были выявлены нарушения законов. По словам Бурматова, история с бродячими собаками длится давно, региону указывали на недочеты, но местные власти не сделали ничего, доведя ситуацию до трагедии.

Политик считает, что вместо того, чтобы признаться гражданам, что они не справились, власти Забайкалья говорят о том, что поменяют федеральное законодательство. Он заявил, что ничего не нужно менять, законодательство нужно просто исполнять.

В регионах, где ФЗ исполняется, таких историй, как в Забайкалье, не встречается. В частности, популяцию бродячих собак в два раза сократили в Нижнем Новгороде.

«Они не хотят терять коррупционную кормушку! На контрактах по убийству собак распиливались два миллиарда рублей, на эти деньги можно было по 100 приютов в год строить. Кто-то хочет вернуть себе эти деньги. Зачем закон, если можно продолжать пилить деньги и дальше», — заявил Бурматов.

ФЗ № 498 «О жестоком обращении с животными» нужен не для собак, а для людей. Чиновники, не исполняя его, ставят под угрозы жизни людей, которые им поручено беречь и охранять, — заключил Бурматов.

Тело погибшей девочки со следами собачьих укусов нашли в селе Домна вечером в субботу, 22 января. На место выехали следователи, полиция и губернатор Забайкальского края.

Александр Осипов выразил слова соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он заявил, что будет менять федеральное законодательство по части отлова бездомных собак.