Турецкий футболист записал ролик с приветствием ЦСКА после скандала с «Наташами»

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи, который теперь будет играть в московском ЦСКА, поприветствовал болельщиков команды в официальном видео. Он сказал, что приехал домой и готов побеждать.

«Привет, болельщики ЦСКА! Я дома. Я приехал побеждать», — сказал Языджи в видео, которое опубликовано на странице московской команды в Twitter.

Переход Юсуфа Языджи в российский ФК на правах аренды из французского «Лилля» сопровождался скандалом. ЦСКА рассказал о новом члене команды в юмористическом ролике, который общественность посчитала неприемлемым.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — говорилось в публикации.

Позже пресс-служба ЦСКА удалила этот пост, ответственность за него на себя взяла главный редактор клубного телевидения ЦСКА Екатерина Кирильчева. После случившегося стало известно, что создателей видео отстранили от работы. ЦСКА принес извинения турецкому футболисту.