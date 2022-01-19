Власти Свердловской области отменили QR-коды для посещения общественных мест

В Свердловской области с 20 января отменят QR-коды для посещения общественных мест. Соответствующее постановление издал губернатор Евгений Куйвашев, сообщил оперативный штаб региона в своем Тelegram-канале.

Ограничения сохранятся на посещение государственных органов и органов местного самоуправления, государственных учреждений региона и муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти и баз отдыха, домов отдыха, санаториев.

Государственным и муниципальным учреждениям области рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, кроме медицинских, образовательных и социальных организаций, а также пожарно-технических учреждений.

Куйвашев отменил проведение очных развлекательных мероприятий при оказании услуг общественного питания, а также организацию концертов вне специально предназначенных для этого мест.

С начала пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 206,7 тысячи случаев заражения.