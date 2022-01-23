Гинцбург: привитых «Спутником V» пока не госпитализировали с «омикроном»

Проведенные лабораторные исследования подтвердили эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «омикрон». Привитые пациенты при заражении переносят инфекцию без тяжелых случаев. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что об отсутствии госпитализаций привитых пациентов, заразившихся «омикроном», ему рассказали руководители больниц.

«Судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной „Спутник V“ нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», — пояснил Гинцбург.

Специалист подтвердил, что «омикрон» отличается большей заразностью, чем другие штаммы коронавируса. При этом для групп риска, которые не сделали прививку, он может стать таким же опасным, как «дельта».

«Я отношусь к тем, кто думает, что для привитых „омикрон“ протекает гораздо легче, а для групп риска, которые и раньше у нас были — пожилые и люди с хроническими заболеваниями, — для них он так же опасен, как и „дельта“», — добавил глава Центра имени Гамалеи.

Александр Гинцбург подчеркнул, что не верит в окончание пандемии из-за появления «омикрона». Он пояснил, что чем больше штамм распространяется, тем больше шанс на его дальнейшую мутацию. Новая версия возбудителя может оказаться самой опасной.

«Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75−80% населения, привить вакциной „Спутник V“, которая на данный момент защищает», — подчеркнул он.

По данным оперативного штаба России, за минувшие сутки в стране зарегистрировали новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом. На утро воскресенья, 23 января, специалисты зарегистрировали 63 205 новых случаев. Но при этом на 37% снизилось количество госпитализированных до 6211 человек. Умерли 679 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.