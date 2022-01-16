Уголовное дело возбудили после нападения на вдову Александра Градского
Уголовное дело возбудили после вооруженного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой» после вооруженного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Сейчас она дает свои показания сотрудникам. Она поделилась, что обратилась в правоохранительные органы только недавно, хотя нападение произошло в воскресенье еще около полудня.
Прокуратура уже поставила на контроль ход расследования и его результаты, сообщило «РИА Новости». Как сообщают СМИ, сейчас возле дома Марины Коташенко организовано дежурство полиции.
О том, что на Марину Коташенко напали, стало известно поздно вечером 16 января. По предварительным данным, все произошло в Наро-Фоминском городском округе. Неизвестные злоумышленники стали угрожать ей оружием. Мужчины сказали ей подъехать домой и отдать им деньги. Общая сумма ущерба, по словам Марины Коташенко, составила около 100 миллионов рублей.
По некоторым данным, злоумышленники могли инсценировать аварию, а когда Коташенко остановилась, то подсели к ней в машину. Затем заставили ее поехать домой, отдать им все средства и отвезти их в указанное ими место. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сейчас правоохранителям предстоит установить личности нападавших.