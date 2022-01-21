Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи из-за Fan ID. Как паспорта болельщиков скажутся на играх?

С 1 июня 2022 года российских болельщиков обяжут получать Fan ID. Введение специального пропуска не устроило футбольных фанатов. Сначала бойкот объявили болельщики ЦСКА и «Зенита», а теперь об этом заговорили в «Спартаке». Схема с паспортом действительно несет определенные ограничения, но устраивать бойкоты точно не стоит.

Болельщики «Спартака» провели встречу с лидерами основных фанатских группировок. Большинство из них выступили за бойкотирование футбольных матчей, сообщил Telegram-канал «Арена Незыгарь». Бойкот начнется вместе с возобновлением сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после зимней паузы.

Проигнорировавших решение фанатов исключат из движения и пожизненно объявят персонами нон-грата. При этом болельщикам разрешили ездить со «Спартаком» по городам, но ходить на матчи им запрещено. Официально объявить о бойкоте фанаты красно-белых планируют на следующей неделе.

После решения болельщиков «Спартака» фанаты «Зенита» сообщили, что присоединятся к бойкоту ближайших матчей РПЛ.

Источник фото: РИА «Новости»

«Фанатским коллективам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно. Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов», — привело РИА «Новости» слова знакомого с ситуацией источника.

Это уже не первые разговоры о бойкотировании игр среди футбольных болельщиков. Ранее свое недовольство высказывали фанаты ЦСКА и «Зенита». Они заявили, что активная часть любителей футбола могут по разным причинам остаться без Fan ID, а также из-за нововведения люди перестанут спонтанно ходить на спортивные мероприятия.

«Слишком многое запрещают»

Недовольство болельщиков «Спартака» разделил бывший полузащитник команды Александр Мостовой.

«Я понимаю недовольство болельщиков „Спартака“ — слишком многое запрещают. А кто-то вообще объяснил, зачем нужен Fan ID? Для безопасности? А тогда для чего-то количество камер, которое установлено на стадионах над каждым креслом? С Fan ID не будут фаеры приносить? Конечно, будут», — сказал спортсмен «Чемпионату».

При этом он добавил, что на Чемпионате мира всем болельщикам приходилось оформлять специальные паспорта. По словам Мостового, фанаты не могут жить без футбола, поэтому сторонам удастся найти компромисс.

Источник фото: РИА «Новости»

Как считает экс-директор «Спартака» Александр Шикунов, решение о бойкоте может спровоцировать других людей на подобные действия.

«Эту идею легко могут подхватить, и она станет толчком для всех остальных. Вообще, с этим Fan ID будет целая история — обычный болельщик со своим ребенком уже не сходит на футбол, получается. Возникнут трудности, и думаю, что это скажется на посещаемости наших стадионов», — процитировал его soccer.ru.

Введение паспортов болельщиков Шикунов назвал лишними неудобствами для людей.

Бойкот бессмысленен?

Бойкотирование матчей является бессмысленной идеей, если Fan ID не будет в РПЛ. Об этом заявила олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова.

«Если Fan ID не будет в РПЛ, зачем фанаты „Спартака“ хотят бойкотировать игры? Правительство определит порядок, каким образом это будет оформляться. Возможно, в законе будут только международные соревнования», — отметила она.

Пока в принятом документе нет информации, что паспорта болельщиков будут распространяться на чемпионат страны. Журова напомнила, что бойкоты даже на международном уровне никогда ничего не решали.

«Самое интересное, что многие болельщики уже и так имеют Fan ID, они же уже получали его на чемпионат мира. Все приняли это как данность», — подчеркнула депутат.

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Паспорта болельщиков оставят фанатов без фаеров, а на трибунах станет меньше плакатов. Некоторым действительно могут отказать в выдаче Fan ID, но речь идет только о «футбольных хулиганах». Сейчас на стадионах действуют ковидные ограничения, из-за которых количество людей на стадионах и так уменьшена.

Министр спорта России Олег Матыцин пообещал провести с болельщиками информационно-разъяснительную работу.

«Будем общаться с ними и объяснять, что введение Fan ID сделано исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт на стадионах. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание», — заключил он.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в середине декабря 2021 года. Новые правила начнут действовать с 1 июня 2022 года.