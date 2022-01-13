Пенсии проиндексируют задним числом

Повышение пенсий в России на 8,6% оформят с 1 января 2022 года. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передал ТАСС.

Как ранее заявила зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова, в среднем пенсии по стране после индексации вырастут более чем на одну тысячу рублей.

«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», — сказала она.

Также сенатор 12 января предположила, что пенсии могут проиндексировать задним числом с 1 января 2022 года.

Кроме того, Бибикова напомнила, что выплаты пенсионерам с 1 января этого года уже повысили на 5,9%. Но российский президент Владимир Путин подчеркнул, что пенсии должны быть выше уровня инфляции, поэтому их надо проиндексировать на 8,6%. Глава государства дал поручение правительству решить этот вопрос как можно быстрее.