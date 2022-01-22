Губернатор Забайкалья пообещал изменить закон по отлову собак после гибели девочки

Добиться изменения федерального закона по отлову бездомных животных пообещал на встрече с жителями села Домна губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Сегодня безнадзорные животные там загрызли семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Глава региона заявил, что обратится в федеральный центр, чтобы поменять существующее правило по бездомным животным.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — подчеркнул Осипов.

Губернатор пообещал, что собак с территории Домны заберут, а в ближайшее воскресенье всех руководителей районов соберут на совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, для школьников выделят дополнительный автобус, чтобы сократить их появление на улице в вечернее время, на улицах наладят уличное освещение, а также пересмотрят график вывоза мусора, чтобы около помоек не скапливались собачьи стаи.

Тело погибшей девочки со следами собачьих укусов нашли в селе Домна вечером в субботу, 22 января. На место выехали следователи, полиция и губернатор Забайкальского края. Александр Осипов выразил слова соболезнования родным и близким погибшей девочки.

Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В пресс-службе краевого правительства заявили, что информация об отстреле жителями Домны бродячих собак не соответствует действительности. Местный отдел полиции не подтвердил сообщения, что в селе звучали выстрелы.