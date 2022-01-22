Губернатор Забайкалья пообещал изменить закон по отлову собак после гибели девочки
Губернатор Забайкалья Осипов пообещал убрать собак из Домны после гибели девочки
Добиться изменения федерального закона по отлову бездомных животных пообещал на встрече с жителями села Домна губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Сегодня безнадзорные животные там загрызли семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.
Глава региона заявил, что обратится в федеральный центр, чтобы поменять существующее правило по бездомным животным.
«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — подчеркнул Осипов.
Губернатор пообещал, что собак с территории Домны заберут, а в ближайшее воскресенье всех руководителей районов соберут на совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, для школьников выделят дополнительный автобус, чтобы сократить их появление на улице в вечернее время, на улицах наладят уличное освещение, а также пересмотрят график вывоза мусора, чтобы около помоек не скапливались собачьи стаи.
Тело погибшей девочки со следами собачьих укусов нашли в селе Домна вечером в субботу, 22 января. На место выехали следователи, полиция и губернатор Забайкальского края. Александр Осипов выразил слова соболезнования родным и близким погибшей девочки.
Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
В пресс-службе краевого правительства заявили, что информация об отстреле жителями Домны бродячих собак не соответствует действительности. Местный отдел полиции не подтвердил сообщения, что в селе звучали выстрелы.