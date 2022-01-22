Проверка в лаборатории и спецкухня кремлевской охраны. Как готовят блюда для Путина и других президентов

Президент России Владимир Путин больше всего предпочитает традиционную кухню, рассказал итальянский шеф-повар Мирко Дзаго. Но даже обычные, на первый взгляд, блюда готовить не так-то просто, ели они предназначаются главе государства. Все продукты перед тем, как попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а блюда готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны (ФСО) или в присутствии санитарного врача.

Обеды по протоколу

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго прожил — первый зарубежный специалист, который организовал банкет для президента России Владимира Путина. В беседе с газетой La Repubblica он рассказал, что глава государства очень традиционен в еде, и мало ест на крупных мероприятиях.

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Но несмотря на это, все обеды в Кремле проходят строго по протоколу, а меню обсуждается со специалистами. Все продукты Дзаго отдавал на анализ. Специалисты проверяли, нет ли, к примеру, нитратов в рукколе или металлов в белых грибах. Также проверяли и часть уже приготовленного. Это вполне нормально для безопасности, отметил шеф-повар.

Контроль качества

Комбинат питания «Кремлевский» отвечает за рацион первых лиц России. Он состоит сплошь из сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Все продукты, перед подачей на стол президента, проходят строгий контроль в лаборатории ФСО.

В работе поваров это создает немало трудностей, ведь если что-то из продуктов отбраковывается, то придумывать что-то новое приходится на ходу. Но повара прекрасно понимают, что такой контроль происходит только в целях безопасности.

Проверка в лаборатории и спецкухня

Бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с РИА «Новости» отмечал, что саму пищу готовят на специальной кухне ФСО или в присутствии санитарного врача.

Бывший шеф-повар Кремля Жером Риго рассказал, что на кремлевской кухне всегда проверяют, сколько еды подано. Если подавали больше, чем пришло, то проверяют, откуда этот продукт, привел слова Риго телеканал НТВ.

«Есть ФСО, ФСБ — контроль на разных уровнях. Это нормально. Когда вы там работаете, это тяжело, и я сейчас понимаю, что они мне помогали, чтобы я не совершил ошибку, и никто никогда не болел», — рассказал повар.

Прежде чем из продуктов начнут готовить то или иное блюдо, их должны проверить в лаборатории, отметил Риго.

Именно в этом и была основная сложность написания меню, отметил повар Кремля Вахтанг Абушиди. После написания меню, составлялся список продуктов для блюд, а когда их привозили, то они сразу отдавались на анализ.

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«Придут люди со спиртом, с баночками. Ты берешь отдельную доску, нож, все проспиртовывается, поджигаешь, устраиваешь файер-шоу. Отрезаешь кусочек тяжелого веса, кладешь в эту баночку стерильную и уносят в лабораторию», — поделился Абушиди в программе на телеканале НТВ.

Из лаборатории могут вернуться не все продукты, и нужно быстро скорректировать меню. Но после заказа новых продуктов все повторяется.

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«К тебе приходят люди, ты закладываешь в баночки, отправляешь в лабораторию. Это не то что тебе через два часа прислали этот анализ. То есть минимум сутки. К тебе приходят опять, время идет», — рассказал повар.

Абушиди отметил, что в Кремле контроль веса и качества каждого овоща — это дело профессиональной чести. За продуктами, по его словам, следят, начиная чуть ли не с грядки и заканчивая тарелкой президента.