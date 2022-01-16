На вдову Александра Градского Марину Коташенко совершено вооруженное нападение. Об этом сообщилПятый канал со ссылкой на собственные источники. Издание уточнило, что у Коташенко похитили 100 миллионов рублей.

Все произошло на автотрассе в Наро-Фоминске. По предварительным данным, на 255 километре ЦКАД неизвестные сымитировали ДТП., вынудив вдову музыканта остановиться. В этот момент к ней в машину подсели трое вооруженных мужчин.

Злоумышленники угрожали Коташенко оружием и заставили ее приехать к себе домой, где и хранились деньги. Со слов самой Марины, она отдала незнакомцам 100 миллионов рублей, а затем, по их требованию, довезла их до Апрелевки. Коташенко поделилась, что все произошло 16 января около полудня, однако обратиться в полицию она решилась только сейчас.

Александр Градский умер 28 ноября прошлого года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Это могло быть связано с тем, что незадолго до этого артист тяжело перенес коронавирус. В последнее время Градский неважно себя чувствовал и размышлял о том, как его супруге доведется жить без него.