Российские пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале

Российские пенсионеры одной выплатой получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале. Об этом ТАСС рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В январе российские пенсионеры уже получили пенсию, проиндексированную на 5,9%. После вступления в силу соответствующих поправок с 1 февраля им выплатят пенсию, проиндексированную на 8,6%, но по отношению к декабрьской пенсии.

«С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — объяснила Бибикова.

Она уточнила, что пенсии по стране после индексации вырастут в среднем на 1400 рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что пенсии должны быть выше уровня инфляции, поэтому их надо проиндексировать на 8,6%. Российский лидер поручил правительству решить этот вопрос как можно быстрее.

Министерство финансов посчитало, что на индексацию пенсий в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей.