Встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была не переговорами, а откровенным обменом мнениями. Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова привело РИА «Новости».

Американский дипломат заявил, что США вместе с союзниками продолжат переговоры с Россией по предложенным проектам безопасности.

«Ожидаем, что поделимся с Россией своими идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе», — рассказал Блинкен.

Также он заявил, что США пытались поставить в основу переговоров тему возможного военного вторжения России на Украину, но не услышали от коллег подтверждения этой озабоченности.

Ранее Блинкен и Лавров провели встречу, которая продолжалась два часа. Основной повесткой консультаций стали предложенные Россией проекты договоров по безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что прошедшие переговоры не принесли никаких конкретных результатов, но он готов к этому, поскольку в США изначально заявили об «уточняющем» характере встречи.