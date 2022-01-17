Из перечня поручений Путина убрали пункты о законопроектах, связанных с QR-кодами

Пункты о законопроектах о QR-кодах убрали из числа поручений президента РФ Владимира Путина в связи с изменившейся эпидемической ситуацией. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин поручил правительству разработать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах до 1 июня 2022 года. Так, граждане, не получившие QR-код, после 1 февраля могут попасть в общественные места после предъявления отрицательного ПЦР-теста.

«Это спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной „омикрона“, новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — заявил Песков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении отложат из-за распространения «омикрона». При этом она перечислила поправки, которые решено внести в документ.